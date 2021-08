2:0 in Draßburg - WNSC gelingt Befreiungsschlag!

Details Sonntag, 15. August 2021 10:37

Der 1. Wiener Neustädter SC hat am Freitagabend gegen beim ASV Draßburg seinen 1. Saisonsieg feiern dürfen. Im Auswärtsspiel gegen den burgenländischen Vertreter mit seinem Trainer Franz Lederer, gelang der Truppe von Oliver Oberhammer nach konzentrierter und bester Leistung in dieser noch jungen Spielzeit ein 2:0-Erfolg. Für die junge Mannschaft ein absoluter Befreiungsschlag - "der Bann ist endlich gebrochen", so Trainer Oberhammer.

Starke Gäste

Das Spiel begann eigentlich mit offenem Visier beider Mannschaften, denn auch Draßburg konnte bisher keinen "Dreier" einfahren, war gegen den Tabellenletzten von der Ausgangssituation als Favorit in die Partie gegangen. Die Hausherren starteten gleich mit einem Angriff. Doch bereits kurze Zeit später, in Minute 4, war die erste Aktion des 1. WNSC zu verfolgen – Matthias Binder zirkelte einen Corner fast direkt ins Tor, Tormann Lukas Stifter konnte nur mit ganz viel Mühe retten. Die Wiener Neustädter wurden aber ab diesem Zeitpunkt immer mutiger und übernahmen das Kommando im Spiel – innerhalb weniger Minuten gab es mehrere Eckbälle und Standardsituationen. In Minute 21 hatte Dominik Kirschner nach einem weiten Ball völlig freistehend die Möglichkeit zur Führung, vergab diese aber. Nur kurze Zeit später herrschte dann helle Aufregung, als Marco Dominkus per rotverdächtigem Foul gestoppt wurde. Nach etwas mehr als einer halben Stunde verletzte sich leider WNSC-Akteur Marc-Andre Tatzer und musste durch Dejan Nesovic ersetzt werden. In Minute 33 eine der wenigen Chancen der Heimischen – die hatte es aber in sich. Zwei Spieler rutschten nach einem scharfen Stanglpass am Fünfer am Ball vorbei, Glück für den 1. WNSC. In Minute 38 dann die größte Chance des Spiels: Dominik Kirschner traf jedoch nur die Stange. Kurz danach wurden die Blau-Weißen für ihr mutiges Spiel nach vorne aber endlich belohnt: Maximilian Sellinger überspielte in einer starken Aktion die gesamte Verteidigung der Draßburger und erzielte das 1:0 für die Oberhammer-Elf – ein absolutes Traumtor (39.). Mit diesem knappen aber absolut verdienten 1:0 ging es dann in die Kabine.

Weiter konzentriert



Nach dem Seitenwechsel ging es in einer ähnlichen Tonart weiter – in Minute 56 spielte Dominik Kirschner auf den eingewechselten Dejan Nesovic, doch dieser traf aus aussichtsreicher Position den Ball nicht richtig. In den folgenden Minuten erfolgten weitere gute Angriffsmöglichkeiten der Gäste, bei denen aber entweder die Genauigkeit, das Glück oder der letzte Pass fehlte. In Minute 73 hatten die Gäste dann aber auch noch einmal Glück – der ASV Draßburg traf nach einem Konter nur die Querlatte. Die Hausherren machten in dieser Phase doch mehr Druck und warfen schon fast alles nach vorne – das eröffnete den Gästen natürlich Konterchancen. In Minute 86 ging Marco Dominikus durch und spielte den Ball vor das Tor, wo ein Verteidiger der Lederer-Elf die Hände zur Hilfe nahm. Den verhängten Elfmeter von Kirschner hielt ASV-Goalie Stifter aber gekonnt. Im Gegenstoß ein Foul der Blau-Weißen im Mittelfeld, worauf es zu tumultartigen Szenen kam. Petar Melezovic sah in dieser Aktion nach einer Tätlichkeit die Rote Karte (89.). Nun war es ein offener Schlagabtausch, holten die Hausherren noch einmal alles aus sich heraus, gaben den Gästen aber Chancen auf Konter, welche zumeist ungenutzt blieben. In Minute 95 konnte Matthias Binder dann nach einem Gestocher doch noch auf 2:0 stellen (95.).

Somit war der Bann gebrochen und der erste Sieg für die Wiener Neustädter in einem Pflichtspiel nach 11 Monaten eingefahren! "Für die junge Mannschaft und ihr Selbstvertrauen war der Erfolg besonders wichtig, kann man dadurch doch für die nächsten Spiele aufbauen".

Torfolge: 0:1 Maximilian Sellinger (39.), 0:2 Matthias Binder (90+5.)

Die Besten:

ASV Draßburg: Lukas Stifter (TW)

1. Wiener Neustädter SC: Dominik Kirschner (RM), Maximilian Sellinger (DM)

MW

