4:2 gegen Leobendorf - Polster's Wiener Viktoria bleibt Maß aller Dinge!

Details Sonntag, 15. August 2021 11:21

Der SC Wiener Viktoria lacht auch nach Runde 3 der Regionalliga-Saison von der Tabellenspitze. Der dritte Sieg im ebensovielten Match wurde jedoch erst spät und nach einem zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand eingefahren. Der 4:2-Heimsieg gegen den SV Sparkasse Leobendorf stellte zugleich den besten Saisonstart der Meidlinger dar. Dabei sah es lange gar nicht danach aus, als würde der Elf von Trainer Toni Polster erneut ein Erfolg gelingen. Erst die Schlussminuten brachten den schlussendlich deutlichen und verdienten Heimsieg auf die Anzeigetafel.

Ausgeglichene Partie

Beide Teams agierten im ersten Durchgang sehr stark, spielten auf hohem Niveau. Die Hausherren agierten mit dem Selbstvertrauen von zwei Siegen zum Auftakt. Leobendorf, das zwar erst einen Punkt auf der Haben-Seite hatte, wusste, dass man mit einer ähnlichen Leistung wie beim Heim-1:1 vergangene Woche gegen den Wiener Sport-Club durchaus auch beim Tabellenführer Zählbares mitnehmen konnte. Früh gab es jedoch einen Rückschlag für die Mannschaft von Sascha Laschet: Zoran Mihailovic scorte früh zum 1:0 für die Hausherren und setzte damit den Erfolgslauf seiner Mannschaft fort (8.). Die Reaktion der Gäste war aber in Ordnung - man versuchte selber auch das Spiel zu machen, der Ausgleich ließ aber ein wenig auf sich warten. Nach einer halben Stunde gab es dann nach Foulspiel im Viktoria-Strafraum Elfmeter für die Gäste aus Leobendorf, den Spielmacher Miroslav Milosevic sicher zum 1:1 verwandelte (33.). Mit diesem leistungsgerechten Remis ging es dann in die Kabinen.

Von 1:2 auf 4:2

Zunächst lief auch nach dem Seitenwechsel alles so wie in Durchgang eins. Beide Teams agierten auf Augenniveau, mit leichten Vorteilen für die Hausherren. Das Tor machten jedoch die Gäste. Oliver Pranjic sorgte mit dem 2:1 für sein Team erstmals für eine Leobendorfer Führung in dieser Saison (67.). Diese sollte jedoch nicht lange halten, Viktoria-Topstürmer Bough Kevin Guy Roland Bangai machte keine 120 Sekunden später schon wieder den Ausgleich (69.). Es war der Startschuss einer offensiven Schlussphase der Heimmannschaft. Denn ab diesem Zeitpunkt legte man noch einmal ein Schäufelchen drauf und konnte nach weiteren Treffern von Bough Bangai (77.) und Jordan Oluwakayode Akande (87.) einen sicheren und verdienten 4:2-Heimsieg einfahren.

Torfolge: 1:0 Zoran Mihailovic (8.), 1:1 Miroslav Milosevic (33., Elfmeter), 1:2 Oliver Pranjic (67.), 2:2 Bough Kevin Guy Roland Bangai (69.), 3:2 Bough Kevin Guy Roland Bangai (77.), 4:2 Jordan Oluwakayode Akande (87.)

Die Besten:

SC Wiener Viktoria: Bough Kevin Guy Roland Bangai (ST), Zoran Mihailovic (ST)

SV Leobendorf: Miroslav Milosevic (MIT)

MW

