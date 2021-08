1:1 - Kein Sieger im Marchfeld-Derby!

Details Montag, 16. August 2021 10:03

Das Marchfeld-Derby zwischen dem SV Stripfing und dem FC Marchfeld sah Samstagabend keinen Sieger - beide Teams mussten sich am Ende mit einem Punkt zufrieden geben. Ein Punkt der speziell für die Gäste mit Trainer Thomas Flögel eine große Genugtuung sein dürfte, da sich seine Elf mit zwei Niederlagen schon unter Druck sah. Trotz 0:1 und verschossenem Elfmeter, konnte man am Schluss ein Unentschieden erkämpfen. Ein Unentschieden, das im weiteren Verlauf der nächsten Runden Selbstvertrauen geben soll.

Personelle Erleichterung

Das Regionalliga-Debüt von Issiaka Ouédraogo und die Rückkehr Christoph Kröpfl in der Startelf sorgten für personelle Erleicherung im Kader des FC Marchfeld. Mit Patrick Krammer kam außerdem ein zweiter wuchtiger Stürmer von Anfang an – personell war die Mannschaft von Thomas Flögel gegenüber der Vorwoche offensiv deutlich besser aufgestellt. Das zeigte sich im Derby auch auf dem Spielfeld. Die Präsenz an vorderster Front war mit jener vom Spiel gegen die Wiener Viktoria nicht zu vergleichen. Der Plan, die beiden Spitzen eher schnell denn langsam mit Bällen zu füttern, ging zunächst auch durchaus auf.

Elfmeter vergeben

Speziell in der 28. Minute, als Ex-Marchfelder Boris Grozdic im Sechzehner Krammer von den Beinen holte. Ouédraogo holte sich den Ball, rief sich dann aber Christoph Kröpfl herbei, und überließ diesem das Spielgerät. Doch sein Versuch segelte klar über den Kasten von Stripfing.

Stripfing versuchte über Kontrolle und Ballbesitz das Spiel auf seine Seite zu zu ziehen. Speziell die Überzahl im Zentrum stellte Marchfeld vor Probleme. Chancen konnten aber lange Zeit nicht genutzt werden. Bis kurz vor dem Pausenpfiff: Nico Löffler, der bereits mit einigen Schüssen gescheitert war, versuchte es erneut. Diesmal aus halblinker Position und dieses Mal schlug der Ball im Eck ein (38.). Die Führung war in Summe in Ordnung.

Verdienter Ausgleich

Die zweite Hälfte begann mit einer guten Chance für den FC Marchfeld, auf der Gegenseite setzte Eler einen Flugkopfball Zentimeter neben die Stange. Nach 58 Minuten entschied sich Thomas Flögel für einen Doppeltausch bei den Gästen. Benjamin Mulahalilovic gelang per sehenswertem Distanzschuss wenig später der Ausgleich (59.).

Jetzt waren die Hausherren wieder am Zug, man schaffte es jedoch nicht mehr wie in Halbzeit eins, sein Spiel mit viel Geduld aufzuziehen. Die wenigen gefährlichen Offensivszenen hatten eher die Gäste. Etwa als Stripfing-Verteidiger Kolcak den Ball erst kurz vor der Linie erfolgreich klären konnte (86.).

In der allerletzten Aktion hatte Stripfing dann aber doch noch eine Möglichkeit: Eler köpfte nach einem Freistoß an die Innenstange (94.). Es blieb also beim zweiten Heim-Remis für Stripfing, und dem ersten Punkt der Saison für den FC Marchfeld.

Hans Kleer (Trainer SV Stripfing) nach dem Match:

"Natürlich hat uns das Gegentor aus dem Konzept gebracht. Wir waren dann nicht mehr bereit, unseren Spielplan, den wir erste Halbzeit besser eingehalten haben, weiterzuführen, obwohl wir noch genug Zeit gehabt hätten. Es war dann so, dass wir einfach zu wild gespielt haben, dass wir durch die Auswechslungen nicht den nötigen Schub bekommen haben. Das heißt wir wechseln und werden nicht stärker, sondern eher schwächer. Das muss man besprechen, weil man sollte ja dann mit frischen Spielern einen Unterschied sehen, vor allem bei der Temperatur. Erste Halbzeit war es wirklich unmenschlich, das hat man gesehen. Trotzdem hat das der Gegner auch gehabt."

Torfolge: 1:0 Nico Löffler (38.), 1:1 Benjamin Mulahalilovic (59.)

Die Besten:

SV Stripfing: Nico Löffler (OM)

FC Marchfeld: Benjamin Mulahalilovic (DM)

MW

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!