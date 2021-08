4:2-Heimsieg - Bruck stellt Wiener Sport-Club kalt!

Details Samstag, 21. August 2021 10:11

Als gestern Abend der ASK-BSC Bruck/Leitha im Rahmen der 4. Runde der Regionalliga Ost den Wiener Sport-Club empfing, war die Ausgangssituation ein ziemlich deutliche. Den Hausherren, mit Trainer Mario Santner, gelang in den ersten drei Runden lediglich ein "Dreier", dieser beim Auftakt gegen Leobendorf. Ganz anders die Wiener: Die Mannschaft von Robert Weinstabl hatte mit zwei Siegen und einem Remis bei einem Torverhältnis von 7:1, einen tollen Saisonstart hingelegt. Gestern jedoch riss diese Mini-Serie, zeigte Bruck, dank eines Dreierpacks des überragenden Matus Paukner, beim 4:2 die Grenzen auf.

Bruck-Plan geht voll auf

Im Gegensatz zu den letzten Niederlagen ließ Bruck-Coach Santner dieses Mal seine Mannen nicht so aggressiv ins Pressing gehen, wodurchdie Dornbacher zwar mehr Räume im Spielaufbau hatten und so besser ins Spiel, kamen. Das genau war jedoch der Plan der Hausherren, denn dadurch konnte man selber immer wieder Nadelstiche setzen. Und diese trugen auch relativ schnell Früchte: über die Seite wurde ein schneller Angriff initiiert, Simon Furtlehner spielte einen starken Stanglpass in die Mitte, wo Goalgetter Paukner im zweiten Versuch zur Führung für die Hausherren traf (25.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang Bruck eine vermeintliche kleine Vorentscheidung: Stanglpass von Andre Necina und Dario Kopic schoss vom Sechzehner den Ball ins Tor (41.). Mit 2:0 ging es dann auch in die Pause.

Comeback des WSC

Ob der Klasse der Gäste musste man annehmen, dass in Durchgang zwei nocheinmal eine Offensivwelle auf das Gehäuse von Bruck losgehen würde. Und tatsächlich: Nach dem Seitenwechsel gab es relativ schnell einen Freistoß für den Sport-Club. Luksa Gusic trat an und katapultierte das runde Leder aus 30 Metern Entfernung genau ins Kreuzeck (50.). Und damit nicht genug: Nach einer knappen Stunde kam es zur nächsten Möglichkeit. Bruck konnte nicht klären und aus einem Gestocher kam Mirza Berkovic zum Abschluss und stellte auf 2:2 (62.). Kurz darauf hätte man sogar in Führung gehen können, hatte bei einem Stangenschuss allerdings Pech.

Paukner-Doppelpack bringt Heimsieg

Danach war etwas Leerlauf im Spiel, doch Bruck konnte sich erneut auf seinen Top-Stürmer Matus Paukner verlassen. Der stieg knapp 15 Minuten vor Schluss bei einer Flanke von Furtlehner am höchsten und köpfte so das 3:2 für sein Team (74.). Kurz vor Spielschluss ließ er, nach einem Foul im Strafraum, auch noch seinen dritten Treffer vom Punkt folgen (90.).

Mario Santner (Trainer ASK-BSC Bruck/Leitha) nach dem Heimsieg):

"Wir konnten speziell am Beginn durch die Systemumstellung immer wieder Nadelstiche setzen. Die erste Halbzeit war wirklich super gespielt. Nach dem Ausgleich durch den Sport-Club, gab es dann 10 Minuten, in denen die Gäste besser waren und da hatten wir bei einem Stangenschuss auch Glück. Wie aus dem Nichts sind wir dann aber wieder in Führung gegangen - das zeigt die Mentalität der Mannschaft. Das war ein großartiger Sieg der ganzen Truppe."

Torfolge:

1:0 Matus Paukner (25.), 2:0 Dario Kopic (41.), 2:1 Luka Gusic (50., Freistoß), 2:2 Mirza Berkovic (62.), 3:2 Matus Paukner (74.), 4:2 Matus Paukner (90., Elfmeter)

Die Besten:

ASK-BSC Bruck/Leitha: Matus Paukner (MS), Simon Furtlehner (DM)

Wiener Sport-Club: Luka Gusic (IV)

MW

