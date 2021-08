2:0 gegen Mauerwerk! Vienna holt souveränen Heimsieg!

Details Samstag, 21. August 2021 10:29

Aufsteiger First Vienna FC 1894 hat vorrübergehend die Tabellenführung in der Regionalliga Ost übernommen. Die Mannschaft von Trainer Alexander Zellhofer empfing Freitagabend Schlusslicht FC Mauerwerk auf der Hohen Warte und zeigte vor knapp 1.200 Zuschauern eine sehr abgebrühte Leistung, gewann nach einem frühen Doppelpack von Marek Szotkowski souverän mit 2:0 und darf sich zumindest bis heute Nachmittag über Platz 1 und einen richtig gelungenen Saisonstart freuen.

Bilderbuchstart der Hausherren

Vienna-Coach Zellhofer war gezwungen zu rotieren, brachte Marek Szotkowski, statt des gesperrten Luca Edelhofer, der gemeinsam mit Mario Konrad das Stürmerduo bildete. Von Defensive war in den ersten Minuten des Spieles keine Rede, sowohl Stefan Baldia als auch Jiri Lenko agierten hochstehend, erzeugten Druck, ebenso war das Zentrum gut postiert. Mauerwerk kam kaum über die Mittellinie. Die Folge war die frühe Führung für die Hausherren: Es waren keine 3 Minuten gespielt, als ein weiter Pass, aus der an der Mittellinie postierten Innenverteidigung, Konrad auf der linken Seite bediente. Mit einer gefühlvollen Flanke servierte der Routinier dem ideal mitgelaufenen Szotkowski den Ball zu seinem Premierentreffer auf der Hohen Warte(2.). Nun waren die Gäste unsanft geweckt und versuchten ihresgleichen ein wenig zum Spiel beizutragen. Mehr als halbgefährliche Versuche kamen dabei allerdings nicht heraus. Ganz anders die Vienna, die immer wieder durch ihr geradliniges Spiel zu Möglichkeiten kam. In der Folge entwickelte sich ein durchaus flottes Spiel, in dem die Vienna rasch die Entscheidung suchte. Dabei versuchten die Blau-Gelben es nach wie vor mit Pässen aus der Tiefe hinter die Abwehr. Ein solcher war nach etwas mehr als einer Viertelstunde erfolgreich: Bernhard Luxbacher enteilte der Abwehr, spielte uneigennützig auf den abermals ideal mitgelaufenen Szotkowski auf, der den Ball nur mehr über die Linie schieben musste (18.). Bis zur Pause war es das dann auch, mit diesem Zwischenstand ging es in die Kabine.

Wenig Höhepunkte

In der zweiten Hälfte fehlte, speziell bei der Vienna, ein wenig der Nachdruck. Mauerwerk wurden im Mittelfeld Räume zugestanden, sobald die Gäste aber in die Nähe des Strafraums kamen, war die nötige Konzentration und Konsequenz gegeben. Eine echte Chance konnte Mauerwerk in dieser zweiten Hälfte daher nicht verbuchen. Dabei zeigten sie durchaus gefällige Ansätze, ließen dabei aber eine mannschaftliche Geschlossenheit vermissen. Der Vienna kam dies gelegen, nach dem intensiven Spiel gegen Traiskirchen in der letzten Runde, beließ man es in dieser zweiten Halbzeit im Wesentlichen bei der Resultatsverwaltung. Dennoch gab es Gelegenheiten, den Score zu erhöhen, die beste Chance vergab Doppelpacker Szotkowski freistehend nach einem schönen Angriff über Bacher und Konrad. Infolge wurde der Spielfluss durch Wechsel ein wenig gestört, am Ausgang der Partie änderte das freilich nichts mehr, die Vienna holte sich souverän 3 Punkte.

Alexander Zellhofer (Trainer First Vienna FC 1894) nach dem Match:

„Wir haben das Spiel in einer tadellosen ersten Halbzeit für uns entschieden, nach der Pause spürte man ein wenig die Müdigkeit nach dem Spiel gegen Traiskirchen. Hier zeigt sich die kurze Vorbereitungszeit, noch sind wir nicht ganz auf dem Level wo wir hinwollen, im Endeffekt bin ich aber mit der Leistung zufrieden.“

Torfolge: 1:0 Szotkowski (3.), 2:0 Szotkowski (18.)

Die Besten:

First Vienna: Marek Szotkowski (ST), Bernhard Luxbacher (LM)

FC Mauerwerk: keiner

MW

