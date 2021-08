5:1 in Wiener Neustadt - Traiskirchen meldet sich eindrucksvoll zurück!

Details Samstag, 21. August 2021 13:12

Das 2:0 beim ASV Draßburg vergangenes Wochenende, war für den 1. Wiener Neustädter SC ein Befreiungsschlag. Das 0:1 des FCM Traiskirchen zuhause gegen den Vienna FC hingegen ein Rückschlag für die Mannschaft von Trainer Markus Bachmayer. Umgekehrte Vorzeichen also vor dem direkten Duell der beiden geographischen Nachbarn. Die Gäste liefen in der Partie jedoch zu Höchstform auf, ließen der jungen Truppe von WNSC-Coach Oliver Oberhammer nicht den Funken einer Chance und siegten schließlich verdient mit 5:1. Noah Lederer mit einem Hattrick und Max Entrup mit einem Doppelpack waren die Väter des Sieges.

WNSC hält mit

Wiener Neustadt versuchte zu Beginn durch schnelle Züge über die Seite für Gefahr zu sorgen. Chancen gab es zunächst nicht, der Einsatz war jedoch ganz klar zu sehen. Erstmals richtig Glück hatte man nach nicht ganz 10 Minuten als ein schneller Angriff von Traiskirchen mit einem Volleyschuss an die Stange beinahe mit dem 1:0 belohnt wird (8.) – Glück für den 1. WNSC. Nicht einmal eine Minute später war es dann aber soweit - Noah Lederer zirkelte einen Freistoß aus knapp 25 Metern zum 1:0 genau ins Kreuzeck (9.). Doch die Hausherren steckten nicht auf. Nur knapp 5 Minuten später leistete sich die Hintermannschaft des FCM einen schweren Fehler, Matthias Binder erkannte die Situation am schnellsten und erzielte den Ausgleich zum 1:1 – mitten in eine Druckphase der Traiskirchner (14.). Die Blau-Weißen wurden jetzt mutiger – in Minute 31 setzte sich Torschütze Matthias Binder im Strafraum durch, sein Stanglpass wurde von einem Gegner mit der Hand abgewehrt – es gibt jedoch zum Unmut der WNSC-Betreuerbank keinen Elfmeter. Gerade in die stärkste Phase der Heimischen, machte Traiskirchen in Person von Maximilian Entrup nach einem Abwehrfehler, diesmal auf Seiten der Hausherren, das 2:1 (32.). Bis zum Seitenwechsel passierte dann nicht mehr viel, mit dem knappen 2:1 für die Gäste ging es in die Kabine.

Traiskirchen zieht davon



Nach der Halbzeit konnten die Blau-Weißen das Spiel zunächst offen halten, es gab weder auf der einen noch auf der anderen Seite nennenswerte Tormöglichkeiten. Nach einer knappen Stunde gelang den Gästen jedoch die Vorentscheidung – nach einem schnellen Konter, traf Maximilian Entrup mit seinem zweiten Treffer zum 3:1 (63.). In weiterer Folge dominierten die Jungs von Markus Bachmayer die Begegnung, hatten bei einem Stangenschuss auch noch Pech. In Minute 76 dann das 4:1 für Traiskirchen. Noah Lederer markierte ebenso wie Entrup einen Doppelpack (76.). Kurz vor dem Spielende dann ein weiterer Stangenschuss der Gäste und der Nachschuss wird durch Noah Lederer zum 1:5 Endstand verwertet (90.+1).

Oliver Oberhammer (Trainer, SC Wiener Neustadt):

"Es war das erwartet schwere Spiel für uns. Wir haben gesehen, dass Traiskirchen uns in vielen Belangen einfach drei Jahre voraus ist - sie sind dort, wo wir hin wollen. Für mich sind sie spielerisch die beste Mannschaft in der Liga. Ärgerlich ist für uns, dass wir unsere Umschalt-Situationen nicht besser nutzen können."

Torfolge: 0:1 Noah Lederer (9., Freistoß), 1:1 Matthias Binder (14.), 1:2 Maximilian Entrup (32.), 1:3 Noah Lederer (76.), 1:4 Maximilian Entrup (76.), 1:5 Noah Lederer (90+1.)

Die Besten:

1. Wiener Neustädter SC: keiner

FCM Profibox Traiskirchen: Noah Lederer (ZM), Maximilian Entrup (ST)

