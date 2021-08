0:4 - Leobendorf läuft gegen Stripfing in Heimdebakel!

Details Sonntag, 22. August 2021 21:51

Für den SV Sparkasse Leobendorf läuft es in der neuen Saison weiterhin überhaupt nicht nach Wunsch. Im Heimspiel der 4. Runde setzte es gegen den Titelmitfavoriten SV Stripfing eine herbe 0:4-Niederlage, an der sowohl Mannschaft als auch Trainer schwer zu knabbern hatten. "Mich freut’s, dass wir eine andere Mannschaft gesehen haben, was Zweikampfverhalten, Aggressivität und Laufbereitschaft betrifft", war Stripfing-Trainer Hans Kleer mit dem Auftritt seiner Jungs mehr als zufrieden. Fixiert wurde der letztlich klare Auswärtssieg allerdings erst nach der Pause.

Stripfing im Lattenglück

Stripfing kam als Favorit nach Leobendorf und wurde den Vorschusslorbeeren vor allem nach dem Seitenwechsel gerecht. Schon vor der Pause spielbestimmend, hatten aber die Heimischen die ersten dicke Gelegenheit auf die Führung. Leobendorf-Akteur Kevin Aue scheiterte an der Latte. Das Spiel hätte zu diesem Zeitpunkt wohl auch eine etwas andere Wendung nehmen können, wäre Leobendorf in dieser Situation das Glück ein wenig mehr hold gewesen. Danach wurde Stripfing gefährlicher und kam zweimal über die Seite. Einmal rettete Goalie Lukas Schwaiger gegen Ali Sahintürk, den Nachschuss von Patrik Eler kratzte die Leobendorf-Defensive von der Linie. Beim zweiten Mal scheiterte Eler nach Flanke von Thomas Weber mit dem Kopf. Nach 41 Minuten durfte die Gäste dann erstmals zum Jubeltanz ansetzen. Nico Löffler spielte halb links am Sechzehnereck einen Doppelpass mit Oskar Fotr und versenkte das Leder trocken im langen Eck (41.). Mit diesem Zwischenstand ging es in die Kabinen

Deckel drauf

Nach Seitenwechsel dauerte es ein wenig, ehe Stripfing die Partie mit einem Doppelschlag entschied. In Minute 68 hatten die Laschet-Mannen aus Leobendorf einen Corner, der ihnen quasi selber um die Ohren flog. Weber sah bei seinem weiten Diagonalball Ratko Buljic, der Schwaiger im langen Eck keine Chance ließ (68.). Nur fünf Minuten später trug sich Oskar Fotr in die Schützenliste ein und machte damit den Deckel drauf (73.). Löffler spielte den eingewechselten Ali Alaca in der Schnittstelle frei, seinen Querpass musste Fotr nur noch über die Linie drücken. Maximilian Balzers Abstaubertor brachte kurz vor Schluss gar das 4:0 (89.).

Hans Kleer (Trainer SV Stripfing) nach dem Schlusspfiff:

„Mich freut’s, dass wir eine andere Mannschaft gesehen haben, was Zweikampfverhalten, Aggressivität und Laufbereitschaft betrifft. Wenn man in Leobendorf 4:0 gewinnt, ist das ein gutes Zeichen. Dort ist es immer schwer. Am Ende vielleicht um das ein oder andere Tor zu hoch.“

Torfolge: 0:1 Nico Löffler (41.), 0:2 Ratko Buljic (68.), 0:3 Oskar Fotr (73.), 0:4 Maximilian Balzer (89.)

Die Besten:

SV Sparkasse Leobendorf: keiner

SV Stripfing: Nico Löffler (OM), Oskar Fotr (MS)

MW

