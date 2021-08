4:1 gegen Admira Juniors - SC Neusiedl setzt sich klar durch!

Details Sonntag, 22. August 2021 22:22

"Das war heute die beste Saisonleistung und trotzdem gehen wir als 1:4-Verlierer vom Platz, da ist die Enttäuschung natürlich richtig groß." Admira Juniors-Coach Tilo Morbitzer war nach dem Heimmatch gegen den SC Neusiedl/See 1919 sichtlich bedient, haderte schwer mit den zahlreich vergebenen Chancen. Die Gäste hingegen spielte ein durchaus solide Partie und konnte aus den sich bietenden Möglichkeiten, das Maximum herausholen und schlussendlich auch locker mit 4:1 gewinnen.

Tormöglichkeiten wie am Fließband

Schon in den ersten 20 Minuten vergaben die Jungpanther drei Großchancen auf die Führung. Entweder war der letzte Pass oder der Abschluss zu ungenau oder Neusiedl-Goalie Bartolomej Kuru war im Weg. Entgegen dem Spielverlauf und nach einem schweren Stellungsfehler in der Abwehr, ging Neusiedl durch Ex-Admiraner Elvedin Buljubasic mit 1:0 in Front (23.). Doch auch danach hatten die Hausherren weit mehr vom Spiel und auch die klar besseren Möglichkeiten. Beinahe 10 richtig gute Chancen boten sich den Hausherren, die jedoch allesamt vergeben wurden. Mit diesem, für die Morbitzer-Truppe so unzufriedenstellenden, Zwischenstand ging es dann nach 45 Minuten in die Kabine.

Nach dem Wechsel wirds bitter

Nach dem Seitenwechsel wurde es dann endgültig ein Nachmittag zum vergessen. Zunächst traf Elvedin Buljubasic nicht einmal 60 Sekunden nach Wiederanpfiff und einer schönen Kombination zum 2:0 (46.). Keine 5 Minuten später war die Partie dann endgültig entschieden, traf Patrick Kienzl überlegt zum 3:0 (51.). Der dritte Treffer von Elvedin Buljubasic, war dann mit der Marke "Traumtor" versehen: Er knallte die Kugel unhaltbar zum 4:0 ins Netz (65.). Statt einem torreichen Remis, stand es nach etwas mehr als einer Stunde 4:0 für die Gäste, die Hausherren wussten in Halbzeit zwei überhaupt nicht wo ihnen der Kopf stand. Der Anschlusstreffer durch Phoenix Dominique Missi Tomp in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, war dann nur mehr schmeichelhafte Ergebniskosmetik (90. +3).

Tilo Morbitzer (Trainer Admira Juniors) nach der empfindlichen Niederlage:

"Die Enttäuschung ist groß, weil es eine Partie war, die wir ungefährdet gewinnen müssen. Wir haben das Tor einfach nicht getroffen, obwohl wir uns viele Torchancen kreiert haben. Spielerisch war das die mit Abstand beste Saisonleistung. Sogar nach dem so bitteren ersten Gegentor haben wir einfach weitergespielt und leider zahlreiche Möglichkeiten ausgelassen. Das muss in Zukunft besser werden."

Torfolge: 0:1 Elvedin Buljubasic (23.), 0:2 Elvedin Buljubasic (46.), 0:3 Patrick Kienzl (51.), 0:4 Elvedin Buljubasic (65.), 1:4 Phoenix Dominique Missi Tomp (90+3.)

Die Besten:

Admira Juniors: keiner

SC Neusiedl/See 1919: Elvedin Buljubasic (RA)

