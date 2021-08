2:0 gegen Tabellenführer - TWL Elektra stellt Viktoria ein Bein!

Details Sonntag, 22. August 2021 23:08

Team Wiener Linien Elektra gegen SC Wiener Viktoria oder anders gesagt: Platz 5 gegen Platz 1 war das Duell der 4. Runde der Regionalliga Ost. Der neue Verein von Trainer Herbert Gager war mit 2 Siegen aus 3 Spielen in die Saison gestartet, die Truppe von Toni Polster sogar als Tabellenführer in den 10. Wiener Gemeindebezirk gereist. Und die Hausherren sollten vor eigenem Publikum die Oberhand behalten, nach Treffern kurz vor und nach dem Pausenpfiff sicher und verdient mit 2:0 gewinnen.

Führung kurz vor der Pause

Die Hausherren um Trainer Herbert Gager zeigten von Beginn an, dass man auch Heimspiel Nummer drei für sich entscheiden wollte. Nach der 0:4-Klatsche vergangene Woche beim Wiener Sport-Club, zeigte die Mannschaft also eine ordentliche Reaktion. Zunächst war außer Halbchancen nicht allzu viel drinnen. Die Wiener Viktoria war aber ebenso im Spiel, zeigte das Selbstvertrauen der frühen Tabellenführung in dieser Saison. So entwickelte sich ein munteres Spiel beider Teams, die sich im Mittelfeld mit etlichen Zweikämpfen das Leben schwer machten. Als schon viel nach einem torlosen Remis aussah, schlugen die Hausherren doch noch zu. Manuel Gager gelang nach einer tollen Aktion mit einem sehenswerten Treffer das 1:0 für die Hausherren, die sich vor knapp 300 Zuschauern feiern ließen (40.). Mit diesem Zwischenstand war auch der Halbzeitstand fixiert.

Frühe Entscheidung

Vorgenommen hatten sich die Jungs von Toni Polster nach der unzufriedenstellenden ersten Halbzeit bestimmt viel, über Bord konnte man den Plan jedoch relativ schnell wieder werfen. Denn nicht einmal 10 Minuten nach Wiederanpfiff lag man bereits 2:0 in Rückstand und stand somit mit dem dem Rücken zur Wand. Taner Sen ließ Viktoria-Goalie Günther Arnberger mit seinem präzisen Abschluss ins Eck keine Chance (53.). Danach wurde es für die Gäste schwer, die sich zwar nicht aufgaben, aber auch nicht mehr wirklich zurück ins Spiel fanden. So blieb es bei diesem Spielstand und damit war die erste Niederlage und das Abrutschen der Viktoria von Tabellenplatz eins auf vier fixiert.

"Mit der Leistung heute Nachmittag können wir absolut zufrieden sein. Wir haben auch das dritte Heimspiel gewonnen, das läuft zuhause schon einmal sehr gut und die Reaktion auf die Niederlage letzte Woche beim WSC war somit auch schnell wieder vergessen gemacht."

Torfolge: 1:0 Manuel Gager (40.), 2:0 Taner Sen (53.)

Die Besten:

TWL Elektra: Manuel Gager (RM)

SC Wiener Viktoria: keiner

MW

