3:0 gegen Traiskirchen - FC Marchfeld mit zweitem Heimsieg in Folge!

Der FC Marchfeld Donauauen nimmt so langsam Schwung auf in der Regionalliga Ost. Nachdem man aus den ersten 3 Spielen lediglich einen Zähler holen konnte, feierte man gestern Abend gegen den FCM Profibox Traiskirchen den zweiten Ligasieg in Folge. Der 3:0-Heimerfolg der Bachmayer-Elf war auch in dieser Höhe mehr als verdient. Den Gästen gelang damit auch im zwölften Duell mit den Marchfeldern wieder kein Sieg (8 Niederlagen, 4 Remis). Mit dem Heimsieg schob sich die Truppe von Thomas Flögel auch vorerst in die obere Tabellenhälfte.

Actionreicher Start

Dass die Mannen von Ex-ÖFB-Teamspieler Thomas Flögel langsam in die Gänge kommen, merkte man von Beginn an. Schon nach 4 Minuten steckte Emanuel Rajdl auf Benjamin Mulahalilovic durch, der mit einem linken Schuss jedoch an Traiskirchen-Goalie Dominik Krischke scheiterte. Doch auch die Gäste versteckten sich nicht, Max Entrup versuchte es nach idealer Vorlage per Lupfer, dieser landete jedoch genau in den Armen von Marchfeld-Keeper Martin Kraus. Es ging beinahe im Minutentakt weiter, kurz darauf hatten die Hausherren ihre nächste Möglichkeit. Nach einem Freistoß fiel der Ball gut für Innenverteidiger Markus Nowotny, der diesen allerdings mit dem schwachen Linken und in Rückenlage drüber schoss. Dann waren es nur 60 Sekunden, als wieder Entrup vor Kraus auftauchte, die Kugel allerdings aus aussichtsreicher Position mit dem Außenrist an der Stange vorbeilegte.

Eigentor bringt Führung

Danach beruhigte sich das Spiel erstmal ein wenig. Die nächste Möglichkeit war dann auch das 1:0 für die Flögel-Elf. Issaka Ouedraogu nahm im Umschaltspiel Rajdl mit, der geistesgegenwertig vor Krischke mit der Hacke auf Christoph Kröpfl ablegte. Dessen Schuss mit links wollte Pascal Petlach noch von der Linie kratzen, konnte aber nichts mehr ausrichten, der Ball landete im Netz und wurde als Eigentor gewertet (24.). In der Folge wirkten die Gastgeber besser in der Partie, Traiskirchen konnte an die bisher starken Saisonleistungen nicht anschließen. Das wirkte sich kurz vor dem Halbzeitpfiff auch auf das Ergebnis aus. Nach einem Zweikampf zwischen Entrup und Nowotny gab’s Freistoß für die Hausherrn in der eigenen Hälfte. Über Rajdl und Mulahalilovic kam der Ball zum in der Mitte eingelaufenen Julian Velisek, der Krischke keine Chance ließ und auf 2:0 stellte (42.).

Entscheidung schon kurz nach der Pause

Nur wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff war die Partie dann endgültig entschieden. Außenverteidiger David Oroshi, schon in der Vorwoche der beste Marchfelder, bestätigte seine Hochform und traf nach gelungener Aktion zum ersten Mal in der Regionalliga (56.). In weiterer Folge flachte die Partie ab, es gab kaum noch Highlights, das 12. ungeschlagene Match der Marchfelder gegen Traiskirchen stand ohnehin schon längst fest.

Werner Trost (Obmann FCM Profibox Traiskirchen) nach dem Match:

„Sie waren mental, läuferisch und kämpferisch stärker. Sie waren sehr gut auf uns eingestellt, dazu muss man ihnen gratulieren. Wir haben geglaubt, dass wir dort nur mit Fußball bestehen können – das war zu wenig.“

Kaum eine Mannschaft habe es dem FCM Traiskirchen bisher so schwer gemacht, so der einhellige Tenor bei den Gästen.

Torfolge: 1:0 Pascal Petlach (24., Eigentor), 2:0 Julian Velisek (42.), 3:0 David Oroshi (56.)

Die Besten:

FC Marchfeld: David Oroshi (LV), Benjamin Mulahalilovic (MIT)

FCM Traiskirchen: keiner

