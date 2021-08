4:0 gegen Neusiedl - Vienna behält auch im Burgenland Oberhand!

Details Samstag, 28. August 2021 10:55

Der First Vienna FC 1894 bleibt auch nach Runde 5 der Regionalliga Ost-Saison souveräner Tabellenführer, kann diese mit ein wenig Glück sogar ausbauen. Grundstein dafür war ein klarer 4:0-Auswärtserfolg beim SC Neusiedl/See 1919. Vor knapp 900 Zuschauern, darunter zahlreiche Vienna-Fans, machten zwei frühe Tore in der ersten Halbzeit das Spiel klar. Mit dem vierten Sieg in Folge und dem dritten Zu Null Gewinn hintereinander, konnten die hohen Erwartungen nach einem Drittel der Hinrunde eindrucksvoll bestätigt werden.

Traumstart

Vienna trat von Beginn an dominant auf, setzte die Heimischen schon mit dem ersten Angriff unter Druck. Marek Szotkowski konnte noch von der NSC-Abwehr vom Ball getrennt werden, dieser rollte optimal auf den heranstürmenden Bernhard Luxbacher, der sofort abzog und via Stangenpendler zum Führungstor traf (2.). Die Gäste kontrollierten daraufhin das Spiel. Die nächste gefährliche Torszene war aber im Strafraum der Gäste, wo Marjan Markic in der 18. Minute einen Volley aus guter Position doch weit über das Tor setzte.

Vorentscheidung

In der 21. Minute dann eine unverhoffte Gelegenheit für die Vienna, weil Neusiedl – Tormann Kuru einen völlig verunglückten Abschlag Bernhard Luxbacher vor die Füße spielte. Der war aber zu überrascht und konnte den Ball nicht verwerten. Die Vienna setzte in der Situation aber nach. Neusiedl konnte sich nicht befreien, spielte einen haarsträubenden Rückpass, den Daniel Luxbacher erahnte. Er erlief den Ball vor Kuru, umkurvte diesen und stellte einen komfortablen Zweitore – Vorsprung her (24.). Die Neusiedler antworteten prompt mit einem herrlichen Außenristvolley von Kienzl, der aber nur im Außennetz landete, ebenso wie auf der Gegenseite ein Schuss von Bernhard Luxbacher nach Vorarbeit von Stürmer Mario Konrad. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aber fast der Anschlusstreffer, als die Neusiedler durch einen Einwurf zu einer Topmöglichkeit kamen und Vienna-Keeper Lukse mit guter Parade gegen Kienzl eingreifen musste.

Kurze Neusiedler Drangphase nach Wiederanpfiff

Die Hausherren versuchten zu Beginn der zweiten Halbzeit noch einmal ins Spiel zurückzukommen. Die Vienna-Abwehr wurde jetzt mehr beschäftigt und in der 52. Minute wirkte sie überfordert. Ein indirekter Freistoß wurde zum 1:2 ins Tor befördert, der Jubel der Heimischen aber vom Linienrichter jäh unterbunden. Der vermeintliche Treffer wurde aberkannt. Kurz darauf eine erneute Freistoßchance für Neusiedl, welche aber ungefährlich ausgeführt wurde. Die Heimischen agierten insgesamt aber jetzt forscher, die Vienna hielt dagegen, mitunter auch rustikal. Das Spiel war umkämpft, spielte sich jetzt zumeist im Mittelfeld ab, Torszenen blieben weitgehend aus. Die Vienna gewann aber mit Fortdauer wieder die Oberhand, brachte mit Schimandl einen weiteren neuen Spieler für Edelhofer. Im Finish machte sich der Elan der eingewchselten frischen Kräfte bezahlt. Die Neusiedler verloren den Ball leichtfertig bei eigenem Abstoß, Düzgün sorgte mit überlegtem Flachschuss für die endgültige Entscheidung (80.). Ein unglückliches Eigentor Sebastian Pojer, der mit einem Rückpass Torwart Kuru überraschte, stellte dann den 4:0-Endstand her.

"Nach diesem Erfolg sind wir natürlich mehr als zufrieden. Wir haben einen tollen Start erwischt und schnell 2 Tore gemacht. Danach kam Neusiedl besser ins Spiel, hat uns auch unter Druck gesetzt, da hatten wir auch ein bisschen Glück ohne Gegentor durchzukommen. Am Ende haben wir aber wieder unsere Klasse gezeigt", so Coach Zellhofer nach der Partie zufrieden.

Torfolge: 0:1 B.Luxbacher (2.), 0:2 D.Luxbacher (24.), 0:3 Düzgün (80.), 0:4 Eigentor Pojer (83.)

Die Besten:

Neusiedl/See 1919: keiner

Vienna FC: Daniel Luxbacher (ZM), Bernhard Luxbacher (MIT)

MW

