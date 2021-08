Erlösendes 3:0 - Leobendorf gelingt in Draßburg erster Saisonsieg!

Details Samstag, 28. August 2021 11:45

Der SV Sparkasse Leobendorf hat den langersehnten ersten Saisonsieg in der Regionalliga Ost beim ASV Draßburg geschafft. Im Duell zwischen dem vor dem 5. Spieltag auf Platz 12 und 13 liegenden Teams, zeigten die Gäste aus dem niederösterreichischen Weinviertel eine starke Leistung, konnten die Überlegenheit erstmals in dieser Saison auch in Zählbares ummünzen. Das 3:0 war auch in dieser Höhe absolut verdient. Leobendorf verbessert sich durch den Erfolg vorrübergehend auf Platz 11.

Traumstart für Gäste

Mit jeweils einem Pünktchen traf man sich am Freitagabend zum Krisenduell. Den besseren Start in die Partie erwischten gleich die Gäste aus Niederösterreich. Miroslav Milosevic hielt schon nach 180 Sekunden im wahrsten Sinne des Wortes seinen Kopf hin. Der Mittelfeldmann kam nach einem Corner unbedrängt zum Kopfball und verwertete diesen zum 1:0 (3.). Zuvor schoss ein Drassburger Verteidiger den anderen an. Danach war die Partie relativ offen, bis den Heimischen kurz vor Pause der nächste individuelle Fehler passierte. Leobendorf kam in den Zweikampf, eroberte den Ball und spielte Oliver Pranjic frei, der Lukas Stifter keine Chance ließ (40.). Die Laschet-Elf war sehr erleichtert, dass ein Spiel endlich einmal in ihre Richtung verlief. Auch wenn die Treffer aufgrund von Fehlern der Draßburger begünstigt waren, waren die Gäste die klar bessere und überlegene Mannschaft, hätte mit besserer Chancenverwertung auch schon höher führen können. Mit diesem Zwischenstand ging es dann in die Kabine.

Späte Entscheidung

Nach der Pause nahm die SVL-Überlegenheit ab, Drassburg war besser im Spiel, wurde jedoch höchstens aus der Distanz gefährlich. So war die Partie im zweiten Durchgang sehr umkämpft. Leobendorf kontrollierte aber weiterhin das Geschehen und und erlaubte den Hausherren nicht viel Chancen im letzten Angriffsdrittel. So dauerte es lange bis in die zweite Halbzeit als Leobendorf dann in der Nachspielzeit den Decke endgültig drauf machte. Kevin Aue setzte mit seinem 3:0 den Schlusspunk (90.+1).

Miroslav Milosevic (Leobendorf-Torschütze zum 1:0) nach dem Match:

„Wir sind richtig gut in die Partie gestartet und haben das Spiel dann über 90 Minuten unter Kontrolle gehabt. Die Leistung war ähnlich gut wie in den anderen Spielen auch, nur diesmal haben wir die Chancen genutzt und die Tore gemacht. Darauf können wir in den nächsten Runden auf jeden Fall aufbauen, müssen aber in dieser Tonart auch weitermachen."

Torfolge: 0:1 Miroslav Milosevic (3.), 0:2 Oliver Pranjic (40.), 0:3 Kevin Aue (90+1.)

Die Besten:

ASV Draßburg: keiner

SV Leobendorf: Miroslav Milosevic (MIT), Oliver Pranjic (MIT)

MW

