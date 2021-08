1:1 gegen Admira Juniors - Wiener Sport-Club lässt erneut Punkte liegen!

Details Samstag, 28. August 2021 12:01

Der Wiener Sport-Club hat zum zweiten Mal in Folge keinen Sieg einfahren können, musste sich im Rahmen der 5. Runde im Heimspiel gegen die Admira Juniors vor knapp 1700 Zuschauern mit einem mageren 1:1 begnügen. Nach frühem Rückstand konnte man den Ausgleich zwar noch erzielen und äußerst präsent auftreten, Sieg gelang in den restlichen Minuten jedoch nicht mehr. So verliert der Liga-Mitfavorit langsam aber sicher den Anschluss an die Tabellenspitze und Rivalen First Vienna FC.

Früher Schocker

Ein Fußballspiel mit einem solchen Rahmen, war für viele junge Spieler der Gäste eine erstmalige Erfahrung. "Es war eine beeindruckende Kulisse, für viele Jungs war das eine Riesengeschichte mal da zu spielen", merkte Tilo Morbitzer, Trainer der Juniors nach dem Match an. Einschüchtern ließen sich die Jungpanther nicht und fanden schnell in die Partie. Nach einem schnellen Angriff gelang dem Underdog bereits früh im Match die Führung. Torschütze: Mamina Badji (8.). Doch die Hausherren ließen sich davon nicht unterkriegen. Langsam aber sicher übernahm man das Kommando, ließ den Gästen kaum noch Raum zur Entfaltung, obwohl diese eigentlich durch die Führung und offensiver agierenden Hernalser auf mehr Räume für das eigene Angriffsspiel hofften. Diese gab es nicht, dafür gab es den Ausgleich kurz vor der Pause. Rene Kriwak, der Torjäger vom Dienst, machte nach einer Standardsituation wenige Minuten vor der Pause den mehr als verdienten Ausgleich für die Hausherren (38.).

Juniors kämpfen wacker

Nach dem Seitenwechsel war von der WSC-Überlegenheit nicht mehr viel zu sehen. Von den Spielanteilen war es augeglichen, die Qualität der Chancen lag aber klar bei den Juniors. Die wohl beste Chance vergab der eingewechselte Tizian Marth, der anstatt vor dem Tor selber abzuschließen lieber quer legte. Der Wiener Sport-Club konnte seinen angereisten Fans nicht mehr jene Offensivpower der ersten Halbzeit zeigen und so musste man sich am Schluss erneut mit lediglich einem Zähler zufrieden geben.

Tilo Morbitzer (Trainer Admira Juniors) nach dem Punktgewinn:

"Die Jungs haben sich von dieser Kulisse nicht beeindrucken lassen, zeigten eine wirklich beherzte Leistung. Mit dem 1:0 haben wir uns eigentlich mehr Räume erwartet, die jedoch kaum aufgetreten sind, zu dominant war der Wiener Sport-Club. Der Ausgleich war ärgerlich, da wir um ihre Standardstärke wussten. Nach dem Seitenwechsel jedoch haben wir immer besser in die Partie gefunden, wirklich wacker gekämpft. Den Matchball konnten wir leider nicht verwerten aber mit dem Ergebnis und dem Spiel können wir mehr als zufrieden sein."

Torfolge: 0:1 Mamina Badji (8.), 1:1 Rene Kriwak (38.)

Die Besten:

Wiener Sport-Club: Rene Kriwak (ST)

Admira Juniors: Mamina Badji (LA)

MW

