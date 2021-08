4:2 gegen TWL Elektra - Stripfing gerät nach 3:0-Führung noch ins Schwitzen!

Details Sonntag, 29. August 2021 16:03

Der SV Stripfing empfing im Rahmen der 5. Runde der Regionalliga Ost TWL Elektra und konnte seinen Siegeszug der letzten Wochen fortsetzen. Beim 4:2-Heimsieg der Mannschaft von Stripfing-Trainer Hans Kleer, führte man nach 19 Minuten bereits mit 3:0. Nach einer kleinen Aufholjagd wurde es in Halbzeit zwei allerdings nochmal spannend, Herbert Gager's Truppe kam noch bis auf einen Treffer heran. Am Ende setzten sich die Hausherren aber klar durch und schob sich auf Platz 3 in der Tabelle vor.

Blitzstart

Für TWL Elektra begann das Match mit katastrophalen ersten 19 Minuten, denn zu diesem Zeitpunkt führten die Hausherren bereits mit 3:0, war ein Debakel zu befürchten. Doch alles der Reihe nach: Ali Alaca drückte bei seinem ersten Ostliga-Startelfeinsatz der Saison eine Flanke von rechts zum 1:0 ein (8.) und jubelte keine 60 Sekunden später über das 2:0. Von der Auflage weg war der dritte Pass der Gäste schon wieder bei Stripfing gelandet, das seinerseits mit vier Pässen zurück zu Alaca in den Strafraum kam. Der schien fast schon an Luka Rajic hängenzubleiben, schob den Ball aber doch irgendwie zwischen Pfosten und Torhüter Patrick Kostner ins Tor (9.). Für das 3:0 sorgte dann Oskar Fotr, der sich nach einem gehobenen Ball in den Strafraum gegen zwei Gegner durchsetzte, nach innen kam und die Kugel mit links im langen Eck versenkte (19.). TWL Elektra war damit noch gut bedient, es hätte auch schon höher stehen können.

Plötzlich "aufgewacht"

Der Moment, der die Gäste im Spiel ankommen ließ, kam nach 32 Minuten. Ziger spielte bei einer harmlosen Szene im Spielaufbau einen schlechten Pass zu Innenverteidiger-Kollege Kolcak. Der nahm sich den Ball eigentlich noch gut an, fand dann aber keine Anspielstation und brachte sich mit der Drehung zurück in Richtung Tormann selbst in Bedrängnis. Eine Einladung für Karim Sallam, der sich die Kugel grabschte, in den Strafraum zog und sich nicht mehr stoppen ließ - es stand nur noch 3:1.

Stripfing schien auch ein wenig geschockt, ließ zum Überdruss auch noch ein, zwei gute Chancen auf das 4:1 aus. So fiel nach einer Stunde das 3:2, in einer Gegenstoß-Situation nach einer Stripfing-Ecke. Nach einem verlorenen Zweikampf im Zentrum setzte sich Manuel Gager in der Eins-gegen-Eins-Situation mit Thomas Weber durch, auch Matthias Sadilek konnte nicht mehr retten. Die Hand des Goalies war dran, der Ball aber trotzdem im Tor (62.).

Comeback bleibt aus

Die nach der Pause nicht mehr wirklich gute Leistung der Hausherren, blieb letztlich ohne folgen weil der zur Pause eingewechselte Ali Sahintürk vier Minuten vor dem Ende die drei Punkte eintütete, diesmal waren es die Gastgeber, die recht einfach zuschlugen: weiter Abschlag von Sadilek, gewonnener Zweikampf im Zentrum, Gökcek spielte Sahintürk frei, der schob ein (86.).

Hans Kleer (Trainer SV Stripfing) nach dem Match:

"Zwei Gesichter in den beiden Halbzeiten, aber am Schluss haben wir mit dem 4:2 noch drei Punkte eingeholt, und das war das Mindestziel, der Heimsieg. Der gute Start war natürlich förderlich, doch mit der schlechten zweiten Halbzeit haben wir uns das Leben unnötig schwer gemacht."

Torfolge: 1:0 Ali Alaca (8.), 2:0 Ali Alaca (9.), 3:0 Oskar Fotr (19.), 3:1 Karim Sallam (32.), 3:2 Manuel Gager (62.), 4:2 Ali Sahintürk (86.)

Die Besten:

SV Stripfing: Ali Alaca (ST), Ali Sahintürk (LA)

TWL Elektra: Manuel Gager (RM)

