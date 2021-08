4:3 gegen Wiener Neustadt - Mauerwerk entscheidet Kellerduell für sich!

Details Sonntag, 29. August 2021 21:08

Der FC Mauerwerk hat die Rote Laterne nach der 5. Runde der Regionalliga Ost an den ASV Draßburg abgegeben. Mit einem fulminanten 4:3-Heimsieg gegen den 1. Wiener Neustädter SC, konnte man den ersten Sieg der Saison einfahren und so auch das Betreuerteam rund um Trainer und Sportdirektor Wolfgang Prochaska erleichtert aufatmen lassen. Das Spiel war jedoch nichts für schwache Nerven. Einen 0:1-Rückstand konnte man innerhalb von 10 Minuten in eine 3:1-Führung verwandeln, nur um sie anschließend innerhalb von 60 Sekunden wieder zu verspielen, ehe man schon eine Minute später den entscheidenden Treffer markieren konnte.

Guter Start der Gäste

Zum Leidwesen der WNSC-Fans, gibt es bei Spielen mit Beteiligung ihrer Mannschaft immer jede Menge Tore zu sehen. Dabei gingen die Wiener Neustädter durch Gergö Fönyedi in Führung - der flinke Ungar verwertete einen starken Harrer-Pass zum 1:0 (26.). Kurz darauf reklamierten die Gäste vehement, ein Foul an Fönyedi sahen sie im Sechzehner, Schiri Paukowits entschied allerdings auf Freistoß. Kurz vor dem Seitenwechsel nutzten die Gastgeber einen Wiener Neustädter Ballverlust zum Ausgleich. Oguzhan Özlesen nutzte den Fehler in der Gäste-Abwehr und ließ Goalie Philipp Klar keine Abwehrmöglichkeit (43.).

Hausherren ziehen davon

Nach der Pause dann der Knackpunkt: Fönyedi scheiterte mit einer Top-Chance am gegnerischen Keeper Zdravkovic, der daraus resultierende Corner führte zu einem Mauerwerk-Konter - und zur erstmaligen Führung der Hausherren durch Christopher Köhn (50.). Quasi vom Anstoß an dann der nächste Nackenschlag, Mauerwerk konnte durch Dominik Rotter sogar noch auf 3:1 erhöhen (52.).

Comeback reicht nicht zu Punktgewinn

Wiener Neustadt wollte antworten, ließ aber in dieser Phase jede Ordnung vermissen. Erst nach ein paar Minuten Hektik kamen die Gäste zurück. Dominik Kirschner mit einem satten Schuss vom Sechzehner (73.) und Gergö Fönyedi nach Dominkus-Vorarbeit (74.) stellten das 3:3-Unentschieden her. Doch wieder sollte die Freude nur kurz dauern. Keisuke Iida traf postwendend zur 4:3-Entscheidung (75.).

Heinz Griesmayer (Sportdirektor, SC Wiener Neustadt): "Das war keine gute Leistung von uns, so ehrlich muss man sein. Wir müssen an unserem Defensivverhalten arbeiten, wir bekommen viel zu viele Tore. Wir schaffen es nicht, Fehler in der Vorwärtsbewegung auszubessern und werden dann dafür bestraft."

Torfolge: 0:1 Gergö Fönyedi (26.), 1:1 Oguzhan Özlesen (43.), 2:1 Christopher Kröhn (50.), 3:1 Dominik Rotter (52.), 3:2 Dominik Kirschner (73.), 3:3 Gergö Fönyedi (74.), 4:3 Keisuke Iida (75.)

Die Besten:

FC Mauerwerk: Dominik Rotter (MS), Christopher Kröhn (MS)

SC Wiener Neustadt: Gergö Fönyedi (MIT)

MW

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!