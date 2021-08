2:1 gegen Bruck - Viktoria bleibt an Spitzenreiter Vienna dran!

Details Sonntag, 29. August 2021 22:11

Die Brucker nahmen sich beim SC Wiener Viktoria viel vor und gingen sogar in Führung. Am Ende musste man sich aber knapp aber doch mit 1:2 geschlagen geben. So kann man das Match des ASK-BSC Bruck/Leitha in Wien Meidling kurz und knapp zusammenfassen. Die Hausherren konnten einen Rückstand in einen 2:1-Heimsieg umwandeln und so in der Tabelle an Spitzenreiter Vienna dranbleiben, den Rückstand dort auf einen Zähler verkürzen.

Führung durch Goalgetter

Im Vorfeld der Partie befürchteten die Brucker eine schwierige Angelegenheit beim Kunstrasen-Team der Wiener Viktoria. Doch lange Zeit hatte der ASK/BSC die Nase vorne. Fast eine Stunde lang hielt die Führung durch Matus Paukner, die die Gäste in der 10. Minute erzielten. Eine schöne Aktion über mehrere Stationen mündete in einem Gerstl-Schuss, den der Viktoria-Keeper Arnberger nur kurz abwehren konnte. Paukner war zur Stelle und netzte im Stile eines Goalgetters ein (10.). Danach plätscherte die Begegnung in weiterer Folge ein wenig dahin. Die Hausherren versuchten zumeist, über hohe Bälle Gefahr zu erzeugen, was ihnen jedoch nur mäßig gelang. Gegen Ende der ersten 45 Minuten wurde die Viktoria aber immer besser, lediglich der Treffer wollte nicht fallen und so ging es mit diesem 0:1 in die Kabinen.

Polster-Elf dreht Match

Zur Pause mussten die Brucker einen herben Schlag hinnehmen, denn Tomas Bockay blieb verletzungsbedingt in der Kabine. Trotzdem hielt Bruck zunächst den Spielstand, ehe es in der 71. Minute klingelte: Weiter Ball in die Spitze, zunächst gab es ein Gestocher und Marek Rigo behielt den Überblick und erzielte das 1:1 (71.). Der ASK/BSC blieb am Ball und hatte danach eine Riesenchance zum Ausgleich. Doch ein Furtlehner-Kopfball ging knapp am Tor vorbei. Im Gegenzug kassierte die Santner-Elf dann das 1:2, als Bough Bangai sich durchsetzte und sein Team zu den drei Punkten schoss (83.).

Mario Santner (Trainer ASK-BSC Bruck/Leitha) nach dem Match:

"Nach unserer Führung ist die Partie dahingeplätschert, wir konnten die Angriffe des Gegners aber sehr gut abwehren. Die hohen Bälle, mit denen sie zumeist versuchten Gefahr zu erzeugen, stellten uns vor keine Probleme. Leider haben wir vor dem Ausgleich den Ball nicht gut wegbekommen. Sogar nach dem 1:2 konnten wir noch den Ausgleich erzielen, nur wurde dieser leider nicht gegeben. Schade, wir haben einmal mehr Lehrgeld gezahlt und knapp verloren."

Torfolge: 0:1 Matus Paukner (10.), 1:1 Marek Rigo (71.), 2:1 Bough Kevin Guy Roland Bangai (83.)

Die Besten:

SC Wiener Viktoria: Marek Rigo (ZM), Kevin Bangai (ST)

ASK Bruck/Leitha: Matus Paukner (MS)

MW

