Vienna bewahrt weiße Weste - 1:1 bei Admira Juniors!

Der für die Regionalliga Ost ungewöhnliche Termin am Donnerstag Abend, brachte das Duell zwischen den Admira Juniors und dem First Vienna FC 1894. Der Tabellenführer war mit dem klaren Ziel von drei Punkten in die Südstadt gereist. Reichen sollte es nach einer 1:0-Führung jedoch nur zu einem Punkt, da die Juniors in einer starken Partie noch den Ausgleich erzielen konnten. "Nach der Pause haben wir umgestellt, mehr Druck erzeugt und so auch mehr Chancen herausspielen können", zeigte sich Tilo Morbitzer, Trainer der Admira Juniors, mit dem Ergebnis zufrieden.

Überlegene Vienna ohne Chancen

Die Vienna kontrollierte das Spielgeschehen, fand gegen die gut organisierte Mannschaft aus der Südstadt jedoch kaum zwingende Chancen vor. Die Heimelf agierte im Defensivverhalten geschickt mit einer 5er Kette, deckten somit auch die Seiten gut ab. Bis zur Führung sollte es jedoch eine Zeit lang dauern, diese war dann aber auch verdient. In der 30. Minute brachte die Vienna mit einem weiteren Angriffsversuch ein wenig Unordnung in die Abwehr der Juniors, Bumbic hatte Zeit für eine gefühlvolle Flanke auf Düzgün, der den Kopfball unerreichbar für Hadzikic im Eck versenkte (30.). Auf diesen Rückstand reagierten die Hausherren mit mehr Druck, das Pressing wurde schon in die Hälfte der Gäste verlegt. Zu Chancen führte das bis zum Pausenpfiff jedoch nicht, die Vienna ging mit dem 1:0 in die Kabine.

Ping-Pong- Ausgleich

Doch nach dem Seitenwechsel übernahmen die Juniors das Kommando, spielten mutig gegen die Döblinger und belohnten sich für ihren Aufwand nach 70 Minuten: Freistoß von der rechten Seite, den Vienna-Keeper Andreas Lukse per Faustabwehr allerdings nur kurz klären konnte. Angelos Gattermayer erster Versuch wurde noch geblockt, Marvin Meixners Schuss konnte noch auf der Linie geklärt werden, ehe wieder Gattermayer zum Abschluss kam und dieses Mal die Kugel im Tor versenkte (70.). Die Juniors wollten nachlegen, die Vienna fand hingegen wieder die spielerische Linie, eine spannende und ereignisreiche Schlussviertelstunde war die Folge. Tore fielen zwar keine mehr, Chancen nach teils wirklich schön gespielten Aktionen gab es aber hüben wie drüben. Am Ende schaute für beide Teams ein Punkt heraus.

Tilo Morbitzer (Trainer Admira Juniors) nach dem Match:

"Unter dem Strich sind wir zufrieden. Wir haben ein interessantes Spiel gegen den Tabellenfühhrer gesehen, wo wir gewusst haben, dass sie sehr stark sind. Wir haben uns gut auf den Gegner eingestellt und das Spiel bekommen, das wir erwartet haben. Beim Gegentor ist leider die Zuordnung verloren gegangen. Nach der Pause haben wir umgestellt, sind mehr Risiko gegangen und haben mehr Druck gemacht. Dadurch hatten wir die Partie besser im Griff. Am Schluss haben wir ein bis zwei brenzlige Situationen überstanden. Es wäre ein Sieg drinnen gewesen, aber Hut ab vor der Leistung der Jungs."

Markus Katzer (Sportl. Leiter Vienna):

"Wir sind relativ gut reingestartet, hatten nach einer Minute die Chance auf das 1:0. Die erste Halbzeit war prinzipiell in Ordnung. In der zweiten Hälfte haben wir Phasen gehabt, wo wir keinen Zugriff aufs Spiel hatten und auch schon vor dem Gegentor Phasen, wo wir Chancen zu leicht zugelassen haben. Es war dann ein verdientes Unentschieden, weil wir nicht gut waren, obwohl wir am Schluss die Partie noch hätten entscheiden können."

Torfolge: 0:1 Volkan Düzgün (30.), 1:1 Angelo Gattermayer (70.)

Die Besten:

Admira Juniors: Angelo Gattermayer (MS)

Vienna FC: Volkan Düzgün (OM)

