0:3 gegen Neusiedl - Wiener Neustadt erneut ohne Erfolgserlebnis!

Details Samstag, 04. September 2021 09:49

Der 1. Wiener Neustädter SC läuft von einer Niederlage in die nächste. Eine Woche nach dem unglücklichen 3:4 beim FC Mauerwerk, setzte es dieses Wochenende im Heimspiel gegen den SC Neusiedl/See 1919 eine empfindliche 0:3-Schlappe. Schon nach knapp 10 Minuten war die Partie quasi entschieden. Am Ende setzte es die 5. Niederlage im 6. Spiel. Neusiedl kommt hingegen immer besser in die Spur, verbesserte sich vorrübergehend auf Platz 6.

Nach 10 Minuten alles erledigt

0:2 nach nicht einmal 10 Minuten - für Wiener Neustadt war der Beginn des Heimspiels gestern Abend ein wahrer Albtraum. Neusiedl erwischte hingegen einen absoluten Traumstart, konnte das umsetzen, was man sich vor dem Spiel wohl vorgenommen hatte. Nach nicht einmal 180 Sekunden zappelte die Kugel bereits das erste Mal im Netz. Quasi mit dem ersten Angriff gelang Francis Enguelle per toller Aktion das 1:0 für die Gäste (3.). Der Jubel auf der Betreuerbank rund um Trainer Marian Tomcak ließ erahnen, wie wichtig der frühe Treffer war. Mit diesem Engagement ging es weiter, Elvedin Buljubasic erhöhte nur wenige Minuten später schon auf 2:0 (9.). Für die Elf von Mag. Oliver Oberhammer trat der Worst-Case ein. Die ohnehin aufgrund des schlechten Saisonstarts schon verunsicherte Mannschaft, lag nun auch noch nach nicht einmal 10 Minuten schon mit 0:2 in Rückstand. Langsam aber sicher kamen dann auch die Hausherren ins Spiel, zwingende Möglichkeiten gab es aber kaum. So ging es nach einigen Halbchancen mit einem 2:0 für Neusiedl in die Pause.

Durchschlagskraft fehlt

In der zweiten Halbzeit wollten die Blau-Weißen nochmals Alles versuchen, ihren Fans eine Aufholjagd zeigen. Mehrer Schussversuche aus der Distanz fanden ihr Ziel jedoch nicht bzw. konnten von Neusiedl-Goalie Kuru abgewehrt werden. In dieser Phase spielten nur mehr die Hausherren, Neusiedl verlegte sich aufs Kontern - beim Stand von 2:0 auch eine durchaus akzeptable Lösung. Und einer dieser Konter schlug dann auch ein. Knapp 15 Minuten vor Schluss, schloss Sebastian Harald Toth einen blitzschnellen Gegenzug zum 3:0 ab und sorgte damit auch für die Entscheidung in dieser Partie (77.). Die Luft war draußen, das Spiel entschieden.

Torfolge: 0:1 Francis Enguelle (3.), 0:2 Elvedin Buljubasic (9.), 0:3 Sebastian Harald Toth (77.)

Die Besten:

1. Wiener Neustädter SC: keiner

SC Neusiedl/See: Francis Enguelle (DM), Elvedin Buljubasic (RA)

MW

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!