0:1 gegen Wiener Viktoria - Stripfing verzweifelt an Schlussmann!

"Wenn du 45 Minuten nicht akzeptierst, dass man in die Zweikämpfe gehen muss, und erst mit dem 0:1 aufwachst, dann geht so ein Spiel eben 0:1 aus.“ Der Trainer des SV Stipfing, Hans Kleer, war nach der aus seiner Sicht äußerst unnötigen 0:1-Niederlage, sehr unzufrieden. Die ersten 45 Minuten wurden gegen den SC Wiener Viktoria und Trainer Toni Polster verschlafen, musste dann nach einem fragwürdigen Straßstoß die erste Niederlage der Saison einstecken. Die Hausherren wiederrum konnten bis auf 3 Zähler auf Platz eins heranrücken, liegen aufgrund des einen Spiels weniger, sogar gemeinsam mit der Vienna und TWL Elektra an der Spitze.

Gäste überlegen

Die ersten Halbzeit verschlief der Favorit aus Niederösterreich komplett, kam nicht in die Zweikämpfe und wollte gegen aggressive Wiener alles spielerisch auflösen. Kleer war mit der Vorstellung seiner Mannschaft äußerst unzufrieden, wechselte schon nach Halbzeit eins zweimal. Hakan Gökcek musste nach schwacher Leistung runter, Daniel Rosenbichler verletzungsbedingt. Davor vergaben Ali Sahintürk (Schuss aus spitzem Winkel) und Patrik Eler (Kopfball) die besten Stripfing-Möglichkeiten, zweimal hielt Günther Arnberger im Viktoria-Tor.

Arnberger nicht überwindbar

Der Goalie im Tor der Wiener stand auch nach der Pause im Mittelpunkt, zuvor brannte es aber im anderen Sechzehner. Nachdem ein Stripfinger den Ball irgendwo im Bereich Oberarm-Schulter touchierte, zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Zoran Mihailovic sagte aus elf Metern artig danke (57.). Danach rannte Stripfing fast im Minutentakt an, Arnberger entschärfte aber alles. Der eingewechselte Oskar Fotr hatte zwei dicke Möglichkeiten, auch Sahintürk klopfte an, reingehen wollte an diesem Tag aber kein Ball.

Hans Kleer (Trainer SV Stripfing) nach dem Match:

"Zu wenig von uns. Sie haben alles reingeworfen, was sie haben. Dort musst du dagegenhalten. Wenn du 45 Minuten nicht akzeptierst, dass man in die Zweikämpfe gehen muss, und erst mit dem 0:1 aufwachst, dann geht so ein Spiel eben 0:1 aus. Und dann brauchst du dich auch überhaupt nicht beschweren."

Torfolge: 1:0 Zoran Mihailovic (57., Elfmeter)

Die Besten:

SC Wiener Viktoria: Günther Arnberger (TW)

SV Stripfing: keiner

