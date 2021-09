2:0 in Traiskirchen - Wiener Sport-Club mit schlauer Taktik zum Dreier!

Details Samstag, 25. September 2021 06:18

"Wir wussten, dass Traiskirchen ein spielstarker Gegner ist und haben uns entsprechend darauf eingestellt." Die Taktik des Trainers des Wiener Sport-Clubs, Robert Weinstabl, war im Auswärtsmatch gegen den FCM Profibox Traiskirchen war klar: Den Spielfluss der Niederösterreicher unterbinden. Das gelang auch, nach einer taktisch und spielerisch starken Leistung gewannen die Hernalser mit 2:0 und verkürzten Abstand zur Spitze auf zwei Zähler.

Taktische Meisterleistung

Entsprechend auf die Spielweise der Hausherren eingestellt, agierten die Gäste sehr aggressiv und spritzig, ließen Traiskirchen so überhaupt nicht ins Spiel kommen. Die Jungs von FCM-Trainer Thomas Darazs, waren gezwungen zumeist auf hohe Bälle zurückzugreifen, was wenig bis gar nicht zum Erfolg führte. Der WSC hatte die Gastgeber genau da, wo er sie haben wollte. Die Folge war nach etwas mehr als einer Viertelstunde das 1:0 durch Rene Kriwak, der nach einer tollen Aktion die Führung erzielte (18.). Auch danach war es für die Hausherren nur schwer möglich vors Tor von WSC-Goalie Florian Prögelhof zu kommen. Das Zweikampfverhalten der Weinstabl-Elf war in dieser Phase exzellent, man gewann immer wieder die Kugel um selber gefährlich zu werden. Am Zwischenstand änderte sich bis zum Pausenpfiff jedoch nichts.

Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel kam Traiskirchen dann besser ins Spiel, ohne jedoch wirlich gefährlich zu werden. Die Gäste hatten das Match trotzdem noch über beinahe die gesamte Strecke unter Kontrolle. Eine knappe Viertelstunde vor Schluss machte Luka Gusic nach einer Standardsituation das 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung in der Partie (75.). Danach kam Traiskirchen nicht mehr zurück, musste die Überlegenheit der Gäste aus Wien akzeptieren.

Robert Weinstabl (Trainer Wiener Sport-Club) nach dem Sieg:

"Wir wussten um die Stärken von Traiskirchen. Sie sind spielstark und das wollten wir auf jeden Fall unterbinden. Das ist uns auch über die gesamte Strecke sehr gut gelungen. So waren sie gezwungen zumeist auf hohe Bälle zurückzugreifen, die aber wenig Erfolg brachten. Wir selber haben uns im Zweikampfverhalten sehr gut angetellt. Manchmal hat uns ein wenig die Tiefe im Passspiel gefehlt und die ein oder andere Unkonzentriertheit war dabei aber in Summe geht der Sieg mehr als in Ordnung. Eine gute und kompakte Leistung meiner Mannschaft."

Torfolge: 0:1 Rene Kriwak (18.), 0:2 Luca Gusic (75.)

Die Besten:

FCM Traiskirchen: keiner

Wiener Sport-Club: Rene Kriwak (MS), Luka Gusic (IV)

MW

