Draßburg geknackt - Wiener Viktoria siegt auswärts 2:0!

Details Samstag, 25. September 2021 06:34

"Wir haben gewusst, dass der ASV Draßburg die Partie über die Defensive, Zweikämpfe und generell über den Kampf bestreiten wird." Für den Sportlichen Leiter des SC Wiener Viktoria, Milos Letic, war vor der Partie gegen die Burgenländer klar, wie diese ihre Taktik auslegen würden. Erst letzte Woche beim 0:0 gegen den Wiener Sport-Club hatte die Mannschaft von Franz Lederer Erfolg damit. Dieses Mal jedoch nicht, weil die Truppe von Toni Polster Ideen hatte und Möglichkeiten zu nutzen wusste. Am Ende stand ein verdienter 2:0-Auswärtserfolg zubuche.

Chancen in Hülle und Fülle

Die Partie ging ab Minute eins nur in eine Richtung. Die Viktorianer erspielten sich Chancen um Chancen, wussten sie in Halbzeit eins allerdings nicht zu nutzen und liefen so lange dem Führungstreffer hinterher. Zur Pause stand es nach einer überzeugenden aber noch torlosen Vorstellung der Gäste 0:0. Draßburg sah sich wie in der Vorwoche in Wien Hernals, wütenden Angriffen des Gegners ausgesetzt, wusste aber geschickt zu verteidigen und ließ auch diesmal keinen Gegentreffer zu.

Erlösung

Im zweiten Durchgang versuchte man zunächst selber ein wenig etwas für die Offensive zu tun, nur auf die Defensive zu verlassen, schien dann doch ein wenig zu riskant. Herausschaute dabei allerdings nichts. Der SC spielte weiterhin nach vorne, verlor die Geduld nicht und wurde dann schlussendlich nach einer knappe Stunde doch belohnt. Einen Weitschuss-Aufsetzer konnte Draßburg-Goalie Lukas Stifter nur kurz nach vorne abwehren, da stand allerdings Bough Kevin Guy Roland Bangai goldrichtig und staubte zum 1:0 für die Gäste ab (61.) - die hochverdiente Führung. Danach war von den Hausherren natürlich mehr Initiative gefragt, galt es doch den Rückstand aufzuholen. Lange passierte nichts, in den Schlussminuten wurde es noch einmal spannend, als Draßburg immer wieder gefährlich vor den Kasten von Arnberger kam. Tor fiel allerdings nur mehr eines auf der Gegenseite: Jordan Oluwakayode Akande machte mit dem 2:0 alles klar und bescherte der Mannschaft von Toni Polster einen wichtigen Auswärtssieg (90. +1).

Milos Letic (Sportl. Leiter SC Wiener Viktoria) nach dem Match:

"Wir wussten schon, wie Draßburg auftreten wird - nämlich über Kampf, Zweikämpfe und defensive Taktik. Das ist ihnen auch lange gelungen. Wir hatten Möglichkeiten in Hülle und Fülle, haben aber alle vergeben. Ich wusste aber, dass wir heute noch einen Treffer machen würden und war so wie die Mannschaft entspannt. Am Ende haben wir uns für einen starken Auftritt belohnt, wenngleich auch immer wieder Unkonzentriertheiten dabei waren, die auch mal nach hinten losgehen können."

Torfolge: 0:1 Bough Kevin Guy Roland Bangai (61.), 0:2 Jordan Oluwakayode Akande (90. +1)

Die Besten:

ASV Draßburg: keiner

SC Wiener Viktoria: Jordan Oluwakayode Akande (RM), Bough Kevin Guy Roland Bangai (ST)

MW

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!