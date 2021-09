1:2 gegen FC Marchfeld - WNSC verliert und Trainer Oberhammer geht!

Details Sonntag, 26. September 2021 20:34

Die Ära von Oliver Oberhammer als Trainer des 1. MAV Wiener Neustädter SC ist nach dem 1:2 zuhause gegen den FC Marchfeld Donauauen nach nur etwas mehr als 3 Monaten zu Ende (siehe auch "Ära Oberhammer in Wiener Neustadt zu Ende"). Dabei sollte der Last-Minute-Punkt letzte Woche gegen die Admira Juniors Kraft und Selbstvertrauen geben. Das gelang jedoch nicht. Zwar konnte man einen frühen Rückstand noch einmal ausgleichen, doch der K.O.-Schlag knapp vor dem Ende, brach am Ende nicht nur dem Verein das Genick. Auch Trainer Oberhammers Schicksal war damit besiegelt. Die Truppe von Thomas Flögel hingegen wahrte den Anschluss an die Tabellenspitze.

Anfangsphase gehört Gästen

Zwar war das Selbstvertrauen der Hausherren spürbar, das spielbestimmende Team war jedoch der FC Marchfeld. Die ersten guten Aktionen hatten ebenfalls die Marchfelder zu verbuchen und auch das 1:0 gehörte der Flögel-Elf. Emanuel Rajdl war nach einem Schnittstellenpass zur Stelle, umkurvte Tormann Philipp Klar zur 1:0-Führung (15.). Zuvor hatte schon die Querlatte für die Wiener Neustädter gerettet. Doch die Wiener Neustädter ließen sich davon nicht unterkriegen, kamen relativ schnell zum Ausgleich. Matej Sabados vollendete eine super Aktion über Andre-Eric Tatzer und Gergö Fönyedi, nutzte dabei aber auch das schlechte Abwehrverhalten der Gäste (21.). Dieser Ausgleichstreffer gab Selbstvertrauen, änderte jedoch im weiteren Verlauf nichts am Spielstand, da im letzten Angriffsdrittel die Ideen fehlten. Noch vor dem Seitenwechsel musste erneut die Querlatte retten, Wiener Neustadt im Glück. Somit ging es mit dem 1:1 in die Kabinen.

Spätes K.O.

Wiener Neustadt war im zweiten Durchgang damit beschäftigt nicht in Rückstand zu geraten. Immer wieder fabrizierte man im Spielaufbau jedoch Fehler und so kamen die Jungs von Thomas Flögel immer wieder zu Möglichkeiten. Und so kams wies kommen musste: Die Mannsdorfer kamen kurz vor Schluss nach einer Kombination mit dem eingewechselten Ex-SC-Spieler Alec Flögel durch Benjamin Mulahalilovic zum 2:1-Goldtor (86.).

Thomas Flögel (Trainer FC Marchfeld) nach dem letzten Match:

„Wir haben zwar ein bisschen gebraucht, dass wir reinkommen und uns an den großen Platz gewöhnen, dann ist es aber immer besser geworden. Schlussendlich geht der Sieg in Ordnung.“

Torfolge: 0:1 Emanuel Rajdl (15.), 1:1 Matej Sabados (21.), 1:2 Benjamin Mulahalilovic (86.)

Die Besten:

1. MAV Wiener Neustädter SC: keiner

FC Marchfeld: Emanuel Rajdl (LA)

MW

