1:0 gegen Admira Juniors - Fotr's Goldtor bringt Stripfing drei Punkte!

Details Sonntag, 26. September 2021 21:04

Der SV Stripfing ist nach der 9. Runde der neue Tabellenführer der Regionalliga Ost. Nach einer knappen Begegnung, einem aber schlussendlich hochverdienten Heimerfolg gegen die Admira Juniors, lacht die Truppe von Stripfing Trainer Hans Kleer von Platz eins der Tabelle. Schlussendlich entschied das Goldtor von Stürmer Oscar Fotr das Duell der beiden Mannschaften doch noch zugunsten der Gastgeber, deren Erfolg laut Juniors-Coach am Ende auch verdient gewesen sei.

Starker Beginn der Kleer-Elf

So richtig los ging die Partie erst nach einer Viertelstunde. Zuvor neutralisierten sich beide Teams zumeist, gab es auf keiner der beiden Seite besonders gute Möglichkeiten. Stripfing-Akteur Kürsat Güclü legte sich den Ball etwa 18 Meter vor dem Tor auf seinen starken linken Fuß und schlenzte die Kugel aufs lange Eck. Einzig der Pfosten verhinderte das 1:0 für Stripfing, Juniors-Goalie Marcel Ecker hätte da nicht mehr eingreifen können. Die nächsten Minuten gehörten ganz klar den Gastgebern, die immer wieder gefährlich vors Tor der Gäste kamen. Lediglich am Abschluss mangelte es mehrmals, weshalb die Führung weiterhin auf sich warten ließ.

Beinahe Rechnung präsentiert bekommen

Aus dem Nichts waren plötzlich die Gäste da. Nach einem Foul von Kristian Kolcak zirkelte Felix Holzacker den Ball zur Mitte, wo Mamina Badji nur um Millimeter verpasste. Das wäre die kalte Dusche für Stripfing gewesen. Vor der Pause hatten die Jungs von Trainer Tilo Morbitzer jedoch ein zweites Mal Glück, Zvonimir Ziger köpfte an die Latte, stand dabei allerdings knapp im Abseits. Kurz darauf war Pause, das 0:0 entsprach jedoch nicht dem Spielverlauf.

Spätes Goldtor

Die Anfangsphase von Halbzeit zwei gehörte wieder den Hausherren. Gleich mehrere gute Möglichkeiten konnte Admira-Torhüter Ecker mit tollen Paraden entschärfen. Mehrmals scheiterte man auch an der eigenen Ungenauigkeit. Einmal wurde Handspiel reklamiert, nachdem Juniors-Akteur Tomp den Ball womöglich mit der Hand klärte. Kurz darauf reagierte Kleer, brachte unter anderem Oskar Fotr und das sollte sich als absoluter Glücksgriff erweisen. Eine Muminovic-Granate aus gut 20 Metern flatterte auf Ecker zu, der die Fäuste gerade noch in die Höhe brachte, Oskar Fotr verwertete den Abpraller zur verdienten Führung für Stripfing (76.). Am Ende hätte der Sieg auch noch höher ausfallen können, es blieb jedoch beim knappen 1:0.

Tilo Morbitzer (Trainer Admira Juniors) nach dem Match:

"Stripfing hat verdient gewonnen, ein Punkt wäre eher glücklich gewesen. Heute haben wir es nicht so geschafft unser Spiel durchzuziehen."

Torfolge: 1:0 Oskar Fotr (76.)

Die Besten:

SV Stripfing: Oskar Fotr (MS)

Admira Juniors: Marcel Ecker (TW)

MW

