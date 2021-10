2:1 - Traiskirchen gelingt in Meidling gegen Polster-Elf Befreiungsschlag!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 22:15

"Die Burschen haben sich das wirklich verdient, durch die Trainingsarbeit der letzten zwei, drei Wochen." Diese Worte stammen vom Trainer des FCM Traiskirchen Thomas Darazs, der seiner Mannschaft zu einem ganz wichtigen und verdienten 2:1-Auswärtssieg beim SC Wiener Viktoria gratulieren konnte. Nach fünf sieglosen Spielen, gelang den Niederösterreichern der lang ersehnte Sieg und das sogar beim Tabellenführer. Die frühe Führung der Gäste war quasi der Grundstein für den Erfolg. Ein Ausschluss von Marvin Trost brachte allerdings noch einmal Spannung in die Partie.

Umstellungen

Eine Verkühlungswelle grassierte. Michael Tercek und Michael Drga mussten schon im Vorfeld der Begegnung w.o. geben. Marc Helleparth kam nur von der Bank. Davon ließen sich die Gäste jedoch alles andere als unterkriegen. Auf dem eher ungeliebten Kunstrasen in Wien Meidling konnte man bereits früh die Weichen auf Sieg stellen. Amar Helic köpfte bereits nach nicht einmal 180 Sekunden die Führung für die Darazs-Elf (3.). Auch in weiterer Folge, speziell in den ersten 30 Minuten, hatten die Gäste klar mehr vom Spiel, zeigten, dass man sehr wohl noch Fußballspielen konnte. Danach war Pause.

Gegentor trotz Überlegenheit

In der zweiten Halbzeit zeigte die Truppe von Toni Polster dann, wieso sie vor dem Spieltag überraschend aber verdient Tabellenführer waren. Immer mehr Druck baute man auf die Abwehrreihen der Gäste auf. Doch Treffer sollte keiner gelingen, ganz im Gegenteil: Maximilian Entrup setzte Patrick Haas perfekt in Szene und der stellte trocken auf 2:0 (57.). Ein paar Minuten später sorgte Marvin Trost mit seiner zweiten Gelben und der damit verbundenen Gelb-Roten Karte dafür, dass die Partie noch einmal eng zu werden drohte (63.). Die Unterzahl der Gäste führte dazu, dass die Viktoria immer wieder gefährlich vors Tor kamen und so auch Chancen verbuchen konnten. Tormann Michael Stöckl, der weiterhin den angeschlagenen Dominik Krischke ersetzt, musste zwei Glanzparaden auspacken um den Anschlusstreffer der Poslter-Elf zu verhindern. uf der Gegenseite hätte Entrup mit zwei Topchancen das Match auch frühzeitig entscheiden können. Das sollte sich trotz Anschlusstreffer durch Marvin Bio jedoch nicht mehr rächen, viel das 1:2 doch zu spät (90.+4).

Thomas Darazs (Trainer FCM Traiskirchen) nach dem Sieg:

"Die Burschen haben sich das wirklich verdient, durch die Trainingsarbeit der letzten zwei, drei Wochen. Wir hatten heute kein Chancenplus und es war auch nicht unsere beste Partie aus spielerischer Sicht. Es war eine 50:50-Partie, in der wir einmal das bessere Ende für uns hatten. Der Sieg ist sehr wichtig und hat extrem gutgetan. Die Burschen haben in diesem Spiel alles getan um zu widerlegen, was da alles geredet wurde, dass das keine Mannschaft ist und so weiter."

Torfolge: 0:1 Amar Helic (3.), 0:2 Patrick Haas (57.), 1:2 Marvin Bio (90+4.)

Die Besten:

SC Wiener Viktoria: keiner

FCM Traiskirchen: Amar Helic (VT)

MW

