5:1 gegen Wiener Neustadt - Bruck gelingt Befreiungsschlag!

Details Samstag, 16. Oktober 2021 10:30

"Für die Mannschaft, die in den letzten Wochen bei weitem nicht so schlecht war, wie es die Situation vermuten hätte lassen, war es natürlich ein ganz wichtiger Sieg." Vedran Jerkovic, Sportl. Leiter des ASK-BSC Bruck/Leitha, zeigte sich nach dem 5:1-Heimsieg gegen das Tabellenschlusslicht 1. MAV Wiener Neustädter SC mehr als erleichtert, sprach von einem echt Befreiungsschlag für die ganze Mannschaft der er auch ein Kompliment aussprach. Das Spiel selber war nach einer knappen halben Stunde schon entschieden, als die Gastgeber bereits mit 3:0 führten.

Mit Führung kommt Spielfluss

Die ersten 10 bis 15 Minuten waren ein Abtasten beider Teams, es ging hin und her ohne jedoch wirklich gefährlich in die letzte Zone vor dem Tor zu kommen. Mit dem Führungstreffer durch Matus Paukner änderte sich dies jedoch gewaltig. Nach etwas mehr als 20 Minuten stand er da wo ein Goalgetter eben stehen muss. Nach einem Corner faustete WSC-Goalie Philipp Klar den Ball auf den Kopf eines Mitspielers, von wo er auf die Torlinie sprang und dort musste Paukner nur mehr einschieben (22.). Nun nahm die Begegnung Schwung auf, die Gastgeber waren sehr dominant. Nach einer halben Stunde dann das 2:0: Philip Kurz und Michael Lechner spielten auf der rechten Seite einen starken Doppelpass, den anschließenden Querpass auf Paukner musste dieser nur mehr einschieben (31.). Dem herrlich herausgespielten 2:0 folgte wenig später bereits der dritte Treffer der Mannschaft von Trainer Mario Santner. Maximilian Divljak flankte von links genau auf den Kopf von Marco Elbl, der zunächst noch scheiterte, den Nachschuss via Innenstange aber versenkte (34.). Mit diesem klaren Vorsprung ging es dann in die Pause.

Top Chancenverwertung

Der zweite Durchgang ging so weiter wie der erste größtenteils verlief. Philip Kurz nahm einen kurz abgewehrten Corner per Drop-Kick und versenkte die Kugel im Kreuzeck zum 4:0 (47.) - ein absolutes Traumtor. Dem 5:0 durch Maximilian Divljak ging ein herrliches 40 Meter-Solo von Ilija Dejanovic voraus, der vor dem Tor der Gäste uneigennützig auf den besser postierten Mitspieler legte. Nun nahm das Ergebnis beängstigende Ausmaße an, das 1:5 durch Osman Bozkurt in der Nachspielzeit per Strafstoß war nur Ergebniskosmetik (90.+2).

Vedran Jerkovic (Sportl. Leiter ASK-BSC Bruck/Leitha) nach dem Match:

"Für die Mannschaft, die in den letzten Wochen bei weitem nicht so schlecht war, wie es die Situation vermuten hätte lassen, war es natürlich ein ganz wichtiger Sieg. Man darf nicht vergessen, dass wir auch eine sehr junge Mannschaft haben, da fehlt in so schwierigen Phasen wie jene der letzten Wochen auch die Routine im Umgang damit. Wir haben den Befreiungsschlag aber geschafft und wollen den letzten Spieltag vor der Winterpause noch möglichst gut bestreiten."

Torfolge: 1:0 Matus Paukner (22.), 2:0 Matus Paukner (31.), 3:0 Marco Elbl (34.), 4:0 Philip Kurz (47.), 5:0 Maximilan Divljak (70.), 5:1 Osman Bozkurt (90.+2)

Die Besten:

ASK-BSC Bruck/Leitha: Matus Paukner (MS), Maximilian Divljak (LV), Philip Kurz (OM)

1. MAV Wiener Neustädter SC: keiner

MW

