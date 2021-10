4:0 gegen Neusiedl - Viktoria feiert Kantersieg!

Details Samstag, 16. Oktober 2021 21:58

"Die Mannschaft hat eine sehr positive Reaktion auf das 0:1 gegen Mauerwerk gezeigt." Milos Letic, Sportlicher Leiter des SC Wiener Viktoria war mit dem klaren 4:0-Heimsieg gegen den SC Neusiedl/See 1919 logischerweise sehr zufrieden, zeigte seine Truppe doch ein ganz anderes Gesicht als sie es vergangenes Wochenende beim 0:1 gegen Mauerwerk zeigte. Von Beginn an überlegen und gnadenlos effektiv präsentierte sich die Elf von Toni Polster. So war auch das 4:0 in seiner Höhe absolut verdient.

Früher Treffer als Dosenöffner

"Sicher spielte das frühe Führungstor auch in unsere Karten", ist sich Sportchef Letic nach dem Führungstreffer von Zoran Mihailovic bewusst. Nach einem weiten Outeinwurf bis zur ersten Stange, stieg dieser am höchsten. Neusiedl-Goalie machte eine unglückliche Figur, konnte den Ball erst hinter der Linie wegschlagen (6.). Das war natürlich der Start den man sich auf Seiten der Meidlinger erhoffte. Das führte dazu, dass die Mannschaft ihr Selbstvertrauen wiederfand und entsprechend dominant auftrat. Neusiedl, dass als beste Auswärtsmannschaft dieser Saison nach Wien kam, zeigte sich richtig harmlos. Die Viktoria stand sicher und war in der offensive brandgefährlich. Trotzdem fiel bis zur Pause kein weiterer Treffer.

Drei Treffer in 13 Minuten

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht wirklich etwas am Spielverlauf, lediglich Tore fielen mehr als vor dem Halbzeitpfiff. Nach einer Stunde entstand das 2:0 nach schöner Aktion nach einem Eckball. Diesen konnte Mihailovic annehmen, legte ab auf Marko Nikolic und der flankte halbhoch bis zum Elfmeterpunkt, wo Denis Bakici wartet und ins Tor traf (62.). Damit war die Partie eigentlich so gut wie entschieden. Die weiteren Treffer nur kurze Zeit später durch Marek Rigo (70.) und erneut Zoran Mihailovic (75.), waren dann nur noch die "Kirsche auf der Torte". Das 4:0 war aber auch in dieser Höhe absolut verdient.

Milos Letic (Sportl. Leiter SC Wiener Viktoria) nach dem klaren Heimsieg:

"Die Mannschaft hat eine sehr positive Reaktion auf das 0:1 gegen Mauerwerk gezeigt. Klar hat uns das frühe Tor geholfen aber auch danach haben wir sehr gut agiert. Unser Torhüter hatte einen wirklich sehr ruhigen Nachmittag. Auf dieser Leistung können wir aufbauen. Nächste Woche in Döbling bei der Vienna erwartet uns allerdings ein ganz anderes Spiel. Da haben wir nichts zu verlieren und wollen einen schönen Abschluss einer starken Herbstsaison schaffen."

Torfolge: 1:0 Zoran Mihailovic (6.), 2:0 Denis Bakici (62.), 3:0 Marek Rigo (70.), 4:0 Zoran Mihailovic (75.)



Die Besten:

SC Wiener Viktoria: Zoran Mihailovic (MS), Denis Bakici (LV)

SC Neusiedl/See: keiner

MW

