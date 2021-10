3:0 gegen Mauerwerk - Stripfing erfüllt Pflichtaufgabe!

Details Samstag, 16. Oktober 2021 22:23

Der SV Stripfing hält mit Tabellenführer Vienna Schritt und erfüllte heute Nachmittag im Heimspiel gegen den FC Mauerwerk seine Pflicht. Nach einer mühsamen ersten Halbzeit in der man zwar überlegen war, aber kaum brauchbare Torchancen herausspielen konnte, gelang es durch einen Doppelpack durch Patrick Eler die Partie nach dem Seitenwechsel für sich zu entscheiden. Mauerwerk konnte eine Woche nach dem überraschenden Sieg bei der Wiener Viktoria diesmal nichts Zählbares mitnehmen.

Noch keine Treffer

Die Hausherren übernahmen von Beginn an die Kontrolle über das Spiel und drückten die Gäste in die eigene Halbzeit. Hauptsächlich glänzte die Mannschaft von Trainer Hans Kleer jedoch mit Ballbesitz, wovon sie deutlich mehr hatte als die Gäste. Die erste Möglichkeit die man vorfand, war zugleich auch die beste in der ersten Halbzeit. Kürsat Güclü spielte Patrik Eler in der Schnittstelle perfekt frei, der Angreifer scheiterte im eins gegen eins an Mauerwerk-Keeper Stevica Zdravkovic. Nur kurz darauf verfehlte Löffler den Kasten mit einem Weitschuss nur äußerst knapp. Doch auch Mauerwerk hatte eine Möglichkeit. Keisuke Iida tauchte rechts plötzlich vor Matthias Sadilek auf, sein Abschluss gefährdete den Schlussmann der Stripfinger aber nicht. So stand es zur Pause 0:0.

Eler entscheidet Partie

Doch nach dem Seitenwechsel sollte sich das ändern. Hans Kleer forderte von seiner Mannschaft mehr Tempo und das bekam er in Halbzeit zwei. Daniel Rosenbichler wurde im Strafraum getroffen, der Schiedsrichter zeigte Richtung Corner, doch sein Linienrichter gab ihm den Hinweis, dass es sich um ein Foul handelte. Patrik Eler trat an und versenkte sicher zur Führung für Stripfing (51.). Wenig später folgte der zweite Treffer der Gastgeber. Boris Grozdic scheiterte an Mauerwerk-Schlussmann Zdravkovic, den Nachschuss von Eler konnte er jedoch nicht mehr abwehren (57.).

Souverän zu Ende gespielt

Danach änderte sich nicht mehr viel im Spiel. Stripfing war spielbestimmend, Mauerwerk konnte nicht mehr wirklich etwas ausrichten. Trainer Ivic versuchte es noch mit der einen oder anderen Auswechslung, doch am Ergebnis schraubten nur die Hausherren. Der eingewechselte Deniss Stradins erhöhte in der Schlussminute noch auf 3:0 und stellte den Endstand her (90.).

Torfolge: 1:0 Patrik Eler (51., Elfmeter), 2:0 Patrik Eler (57.), 3:0 Deniss Stradins (90.)

Die Besten:

SV Stripfing: Patrik Eler (ST)

FC Mauerwerk: keiner

MW

