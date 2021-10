5:0 in Neusiedl - Stripfing krönt sich zum Herbstmeister!

Details Montag, 25. Oktober 2021 10:46

"Was wir in den letzten fünf Wochen gezeigt haben war schon sehr dominant, richtig gut! Da kann ich meiner Mannschaft nur ein Kompliment aussprechen." Zurecht zufrieden über die Herbstsaison seiner Mannschaft ist der Trainer des SV Stripfing, Hans Kleer, nachdem sie mit einem fulminanten 5:0-Auswärtssieg am letzten Spieltag des Jahres 2021 in Neusiedl gegen den SC Neusiedl den Herbstmeistertitel fixieren konnte. Bereits nach nicht einmal 10 Minuten war die Partie eigentlich schon entschieden, die Stripfinger ließen aber nicht nach und feierten einen komfortablen Kantersieg.

2:0 nach 6 Minuten

Das Match war noch nicht einmal richtig losgegangen und schon stand es 2:0. Extrem bissig und engagiert starteten die Gäste in ihr letztes Match des Jahres und wurden unmittelbar nach Anpfiff schon für ihre Mühen belohnt. Daniel Markl stand nach einem perfekten Ball über die Abwehr der Hausherren alleine vor SC-Goalie Bartolomej Kuru und traf perfekt ins lange Eck zur Führung für die Kleer-Elf (2.). Nicht einmal 4 Minuten später machte es Patrik Eler nach ähnlicher Situation, auch er entwischte der Heim-Abwehr, seinem Mitspieler gleich und vollendete zum 2:0 (6.). Kuru konnte nur kurz abwehren, den Nachschuss musste er schließlich aus den Maschen holen. In dieser Phase kam es richtig dick für die Gastgeber, die verletzungsbedingten Auswechslungen von Francis Enguelle und Francis Bolland waren sehr bitter. Zumindest aber blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim 0:2 aus Sicht der Mannschaft von SC-Trainer Marian Tomcak.

Markl glänzt mit Triplepack

Kurz nach dem Seitenwechsel war der Deckel dann aber endgültig drauf. Patrik Eler vollendete einen Angriff perfekt und stellte auf 3:0 für die Gäste aus Niederösterreich (51.). Spätestens damit war die Partie natürlich entschieden, die weiteren Treffer durch Daniel Markl zum 4:0 (63.) und 5:0 (74.) brachten dem 21-Jährigen einen Hattrick und seiner Mannschaft schließlich einen lockeren Auswärtssieg, der nach einer sehr guten Herbstsaison auch den "Herbstmeistertitel" brachte.

Hans Kleer (Trainer SV Stripfing) nach dem souveränen Auftritt seiner Elf:

"Was wir in den letzten fünf Wochen gezeigt haben war schon sehr dominant, richtig gut! Da kann ich meiner Mannschaft nur ein Kompliment aussprechen. Heute wollten wir den Sieg ganz klar mehr als Neusiedl, der Start in die Partie hat uns natürlich geholfen."

Torfolge: 0:1 Daniel Markl (2.), 0:2 Patrik Eler (6.), 0:3 Nico Löffler (51.), 0:4 Daniel Markl (63.), 0:5 Daniel Markl (74.)

Die Besten:

SC Neusiedl: keiner

SV Stripfing: Daniel Markl (ST), Nico Löffler (MIT)

MW

