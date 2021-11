4:0 in Neusiedl - TWL Elektra kann mit Aufstieg planen!

Details Samstag, 30. Oktober 2021 10:34

"Bis auf eine kleine Phase nach dem Seitenwechsel, haben wir eine sehr konzentrierte und dominante Vorstellung abgeliefert und auch verdient gewonnen." Branko Majic, Sportl. Leiter von TWL Elektra, sprach seiner Truppe nach einem klaren 4:0-Auswärtssieg beim SC Neusiedl/See 1919 ein Kompliment aus. Vor dem Seitenwechsel schon dominant jedoch noch ohne Torerfolg, legte die Elf von Herbert Gager nach dem Seitenwechsel einen Zahn zu und fixierte mit gleich vier Toren den Aufstieg in die nächste Runde quasi schon im Hinspiel.

Rotation bei beiden Teams

Sowohl die Hausherren als auch die Gäste nutzten den Cup zur Rotation in den eigenen Reihen, brachten den einen oder anderen jungen Spieler und verschafften ihm so Einsatzminuten. Mitten in Halbzeit eins musste bei den Gästen Jasmin Delic verletzt vom Feld, Patrick Mijatovic ersetzte ihn. Spielbestimmend war aber vor allem die Gager-Elf, die ihre Chancen vor dem Seitenwechsel nicht nutzen konnte, sich so mit einem 0:0 zur Pause anfreunden musste.

Nur kurz umkämpft

Nach dem Seitenwechsel hatten die Hausherren zunächst mehr Spielanteile, hätten auch in Führung gehen können. Die Mannschaft von Marian Tomcak ließ die Chancen auf einen Treffer allerdings aus. Eine Stunde war gespielt und weiterhin warteten die knapp 150 Zuschauer auf Tore im Spiel. Doch dann fasste sich Manuel Gager ein Herz, dribbelte sich durch die Neusiedl-Abwehr und schloss trocken zum 1:0 für TWL Elektra ab (64.). Das war der Dosenöffner. Es war der Auftakt für 30 sehr dominante Schlussminuten der Gastmannschaft. Nur wenige Augenblicke später erhöhte Karim Sallam schon auf 2:0. Nach einem langen Ball über die Abwehr der Hausherren, ließ der Elektra-Akteur SC-Goalie Alessio Orlando keine Chance und stellte den Zwei-Tore-Vorsprung her (68.). Auch danach waren die Gäste drückend überlegen, hätten noch weitere Treffer nachlegen können, scheiterten aber immer wieder an der eigenen Ungenauigkeit oder an Torhüter Orlando.

Prela-Doppelpack nach Einwechslung

Knapp 10 Minuten vor Schluss wechselte Trainer Herbert Gager noch einmal, brachte Brooklyn Prela für den Torschützen zum 1:0, Manuel Gager, und bewies damit ein goldenes Händchen. Der zur Pause eingewechselte Taner Sen drang auf der linken Seite durch, flankte perfekt auf den Kopf von Prela und der stellte souverän auf 3:0 (86.). Und nicht einmal 120 Sekunden später konnte Prela nach einem weiten Ball und einem Schnittball mit SC-Goalie Orlando erneut mit dem Kopf den Endstand zum 4:0 besorgen (88.).

Damit ist das Duell vor dem Rückspiel in einer Woche in Wien quasi entschieden.

Branko Majic (Sportl. Leiter TWL Elektra) nach dem klaren Sieg:

"Es war ein normales Bewerbsspiel, das wir sehr ernst genommen haben. Der Cup ist eine gute Möglichkeit auch jungen Spielern Einsatzminuten zu geben. Bis auf eine kurze Phase nach dem Seitenwechsel, sind wir auch sehr dominant aufgetreten, hatten die Neusiedler eigentlich keine Chance. Nach dem Führungstreffer haben sich Räume ergeben, die wir dann perfekt bespielt haben."

Torfolge: 0:1 Manuel Gager (64.), 0:2 Karim Sallam (68.), 0:3 Brooklyn Prela (86.), 0:4 Brooklyn Prela (88.)

Die Besten:

SC Neusiedl: keiner

TWL Elektra: Manuel Gager (MIT), Karim Sallam (ST), Brooklyn Prela (MIT)

MW

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!