1:0 in Draßburg - Edelhofer-Strafstoß bringt Vienna Auswärtssieg!

Samstag, 30. Oktober 2021

"Der Killerinstinkt hat heute vor dem Tor gefehlt und immer wieder haben wir Draßburg auch Chancen auf Tore geboten." Insgesamt war man beim First Vienna FC 1894 nach dem knappen aber schlussendlich doch verdienten 1:0-Auswärtssieg in der 1. Runde des RLO Liga-Cups gegen den ASV Draßburg nicht rundum zufrieden. Zwar erfüllte man mit dem Erfolg die Pflicht, spielerisch gäbe es aber noch Luft nach oben. Den entscheidenden Treffer erzielte Luca Edelhofer aus einem Strafstoß kurz nach dem Seitenwechsel.

Vienna schont Spieler

Nach einer langen Herbstsaison wollte man bei den Gästen jungen Spielern Einsatzminuten schenken. So galt es für Alexander Zellhofer neben den Langzeitverletzten unter anderem auch Jiri Lenko, Daniel Luxbacher und Mario Konrad zu ersetzen. Baldia und Toth nahmen vorerst auf der Ersatzbank Platz. Im Sturm agierten diesmal Hajric und Szotkowski von Beginn an. Nach einem ersten Abtasten in den Anfangsminuten übernahmen die Gäste erwartungsgemäß das Spiel. Die Kombinationen im Mittelfeld waren aber nur für die Ballbesitzstatistik gut, im Angriff fehlten zumeist die Ideen. Die Chancen die Draßburg-Goalie Lukas Stifter entschärfen musste, hielten sich in Grenzen. Bei einem Bacherschuss konnte sich der Schlussmann allerdings beweisen.

Draßburg kommt ins Spiel

Vienna-Torhüter Lukse hatte in der ersten halben Stunde einen eher ruhigen Abend, war klassisch unterbeschäftigt. Dann kamen die Hausherren aber doch in den Strafraum, ein Abseitstor durch Handler wurde aber zurecht nicht gegeben. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte sich Lukse doch noch auszeichnen, kam gegen Nico Kraus gut aus seinem Tor heraus und klärte sicher. So blieb es zur Pause beim 0:0.

Elfmeter sorgt für Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel agierten die Gastgeber offensiver, pressten die Vienna auch früher an. So ergaben sich für die Gäste aber auch mehr Räume. Einen dieser nutzte Innenverteidiger Steiner für einen weiten Ball auf Szotkowski, der im Strafraum von Moaz Abd El Rehim gelegt wurde. Den fälligen Strafstoß verwertete der zur Pause eingewechselte Luca Edelhofer sicher zum 1:0 (51.). Kurz darauf verpasste es die Vienna die Führung auszubauen, Chancen waren auf jeden Fall da. Die beste Gelegenheit hatte Kreuzhuber, der nachdem Schimandl an Stifter gescheitert war, den Abpraller nur an die Latte knallte.

Schlussphase bringt Chancen auf beiden Seiten

Draßburg versuchte in der letzten Viertelstunde noch einmal alles um den Ausgleich zu erzielen, scheiterte jedoch in Person von Patrick Handler am reaktionsschnellen Lukse. Auf der Gegenseite hätten die Gäste durch Szotkowski und Edelhofer ebenfalls noch Tore erzielen können. Am Ende blieb es aber beim knappen Auswärtssieg des Tabellenzweiten der Regionalliga Ost.

So geht die Vienna zwar weiterhin als Favorit ins Rückspiel und das Duell um den Aufstieg, doch entschieden ist noch nichts.

"Der Killerinstinkt hat heute vor dem Tor gefehlt und immer wieder haben wir Draßburg auch Chancen auf Tore geboten. In diesen, wenngleich nicht vielen, Situationen hat uns unsere sichere Verteidigung und Torhüter Lukse vor einem Gegentor bewahrt."

Torfolge: 0:1 Luca Edelhofer (51. - Strafstoß)

Die Besten:

ASV Draßburg: Patrick Handler (ST)

Vienna FC: Noah Steiner (IV), Luca Edelhofer (ST)

MW

