SV Stripfing gibt sich keine Blöße und gewinnt beim SC Wiener Neustadt mit 3:0

Details Samstag, 30. Oktober 2021 13:44

Der SC Wiener Neustadt traf im Liga-Cup auf den SV Stripfing. Nach dem die Gäste letzte Woche den Herbstmeistertitel fixieren konnte, wollte man sich im Hinspiel des Liga-Cups keine Blöße geben. Für die Heimmannschaft war diese Aufgabe aber ungemein schwerer, da man in 13 Spielrunden nur vier Punkte holte und jetzt auf den Tabellenersten traf. Mit einem 3:0-Auswärtserfolg konnte die Mannschaft von Trainer Johann Kleer das Soll erfüllen.

Mit Freistoß kam ersehntes Tor

Für den Trainer des SV Stripfing, Johann Kleer, war es diese Woche etwas schwieriger die Spannung in der Mannschaft aufrecht zu halten, da man in der letzten Woche den Herbstmeistertitel fixieren konnte. Auch in den Anfangsminuten sah man den Mannschaften an, dass die letzten Wochen doch etwas an Kraft gekostet hat. Zu Beginn der Partie tat sich der Favorit, der SV Stripfing, schwer in diese Partie zu finden. Der SC Wiener Neustadt versuchte so gut es ging mitzuspielen. Doch je länger das Spiel dauerte, umso besser wurden die Gäste. Zwar waren für den Favoriten des Spiels gute Torchancen vorhanden, doch mit der Chancenverwertung hatte man an diesem Tag noch seine Schwierigkeiten. Daniel Markl hatte zwei, drei, gute Tormöglichkeiten um seine Mannschaft auf die Siegesstraße zu bringen. Auch der SC Wiener Neustadt hatte in der ersten Spielhälfte eine vielversprechende Torchance, doch auch diese konnte nicht genutzt werden. In der 37 Minute war es dann aber soweit, Patrik Eler konnte einen Freistoß aus halbrechter Position, aus circa 22 Meter, über die Mauer in das Tor zirkeln. Mit dem 1:0 ging es auch dann in die Pause.

SV Stripfing ließ nichts anbrennen

Nach der Pause wurde die Sache noch eindeutiger für den SV Stripfing. Bereits acht Minuten nach der Halbzeitpause war es abermals Patrik Eler der seine Mannschaft zum zweiten Mal jubeln ließ. Nach einem schnellen Umschaltspiel in der eigenen Spielhälfte konnte Sanin Muminovic ideal zu seinem Mitspieler passen, der Stürmer ließ sich diese Chance nicht entgehen und konnte mit einem gezielten Schuss ins lange Eck das 2:0 erzielen. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit konnten die Gäste sogar auf 3:0 stellen. Nach einem Eckball kam der Ball über Umwege zu Sanin Muminovic, dieser musste aus relativ kurzer Distanz nur mehr die Kugel in das Tor schießen. Nach dem dritten Tor wechselte der Trainer ein paar Mal um die Spieler die sonst weniger Einsatzminuten bekamen, auch ihre Möglichkeiten erhielten. Der SC Wiener Neustadt hatte circa 20 Minuten vor Ende der Partie drei gute Möglichkeiten, um den Ehrentreffer zu erzielen. Doch mit guten Paraden des Tormanns bei den Gästen, konnte man weiter die Null hinten halten. Aber auch der SV Stripfing hatte in der Schlussviertelstunde noch seine Möglichkeiten um einen höheren Sieg zu fixieren, doch auch hier hielt der Schlussmann zwei Mal sehr gut. Schlussendlich blieb es dann beim 3:0-Enstand.

“Mannschaft hat gut gespielt und verdient gewonnen”

Nach dem Spiel sagte der Trainer der Siegermannschaft, Johann Kleer, im Gespräch: “Nach dieser schweren Herbstsaison und den Herbsttitel letzte Woche war es natürlich schwer die Grundspannung aufrecht zu halten, doch meine Mannschaft hat gut gespielt und verdient gewonnen”.

Das Rückspiel findet nächste Woche am Samstag statt.

Beste Spieler:

SC Wiener Neustadt: Philipp Klar (Tor)

SV Stripfing: Fatih Bayram (Tor), Sanin Muminovic (Mittelfeld), Patrik Eler (Sturm)

Lukas Wiedermann

