Pflicht erfüllt - WSC siegt in der Südstadt 2:0!

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 07:35

"Bei den Spielern hat man in den letzten Wochen schon gemerkt, dass ein wenig die Luft draußen ist. Dafür haben es meine Jungs heute sehr gut gemacht." Robert Weinstabl, Trainer des Wiener Sport-Club, konnte der Leistung seiner Mannschaft beim 2:0-Sieg in Mödling gegen die Admira Juniors viel Positives abgewinnen, war aber schlussendlich doch nicht restlos zufrieden. Hauptsächlich weil die Gäste das K.O.-Duell nicht schon nach dem Hinspiel entschieden, gute Chancen auf einen höheren Sieg vergaben. Die Juniors selber, konnten mit dem Tabellendritten der Regionalliga nicht über die gesamte Distanz mithalten, hätten aber ebenfalls treffen können.

Losgelegt wie die Feuerwehr

Der Auftakt gehörte ganz klar den Gästen aus Wien Hernals. Mit viel Tempo und Engagement traten die Jungs von Trainer Weinstabl auf und konnten sich schon nach wenigen Minuten mit dem Führungstreffer belohnen. Nach einer präzisen Flanke von der Seite stieg Jürgen Csandl hoch und setzte den Kopfball in die Maschen der Gastgeber (6.). Danach hätte Julian Küssler auf 2:0 erhöhen können, schoss aber Juniors-Torhüter Belmin Jenciragic an. Jakov Josic verfehlte sein Ziel und schoss über den Kasten, auch Andrejevic vergab aus guter Position. Nach etwa 20 Minuten war das Pulver der Gäste aber vorerst verschossen. Die Juniors waren nun aggressiver, hatten auch im Mittelfeld ein Übergewicht. Der WSC trat insgesamt zu passiv auf und gab das Spiel sukzessive aus der Hand. Im Eins-gegen-Eins Duell mit Tin Vastic behielt WSC-Torhüter Prögelhof die Oberhand, verhinderte so den Ausgleich.

Nach der Pause souverän

Benjamin Redzic stellte knapp 10 Minuten vor dem Ende auf 2:0 (82.), insgesamt hätten die Gäste die Partie aber erstens schon früher und zweitens klarer für sich entscheiden können. Zahlreiche Chancen und eine sehr souveräne Vorstellung, ließen am Ende keinen Zweifel über den Sieger aufkommen. Zunächst vergab Jakov Josic einen Elfmeter, dann konnte Kriwak freistehend nicht einnetzen und auch Andrejevic schoss aus kurzer Distanz drüber. So blieb es am Ende beim trotzdem souveränen Auswärtssieg und der damit guten Ausgangssituation für die Gäste.

Robert Weinstabl (Trainer Wiener Sport-Club) nach dem Erfolg:

"Bei den Spielern hat man in den letzten Wochen schon gemerkt, dass ein wenig die Luft draußen ist. Dafür haben es meine Jungs heute sehr gut gemacht. Nach 20 sehr souveränen Anfangsminuten, haben wir das Spiel dann ein wenig aus der Hand gegeben, das war nicht ideal. Da hat uns Florian Prögelhof im Spiel gehalten. Nach dem Seitenwechsel war es aber wieder sehr souverän, da hätten wir auch klar noch mehr Tore machen müssen. Die Zufriedenheit überwiegt aber trotzdem können wir es besser."

Torfolge: 0:1 Jürgen Csandl (6.), Benjamin Redzic (82.)

Die Besten:

Admira Juniors: keiner

Wiener Sport-Club: Florian Prögelhof (TW), Jürgen Csandl (VT)

Fotos: Copyright by Josef Parak

MW

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!