Trotz dominanter Vorstellung - Mauerwerk holt gegen Wiener Viktoria nur Remis!

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 07:51

"Ich denke wir hätten uns heute den Sieg verdient, hätten ihn auch ganz klar einfahren müssen." Vor dem Spiel hätte Igor Jovic, Trainer des FC Mauerwerk, ein 1:1 gegen den SC Wiener Viktoria wohl unterschrieben und gerne genommen. Nach dem Match jedoch zeigte sich der Neo-Coach enttäuscht und nicht gänzlich zufrieden. Die Vorstellung seiner Mannschaft stimmte ihn zwar positiv, speziell aber fürs Frühjahr sieht er noch Handlungsbedarf, auch was den eigenen Angriff betrifft. Den Sinn des RLO Liga-Cups stellt er ein wenig in Frage, das Ziel sei für ihn nicht ganz ausgegoren.

Klare Überlegenheit

"Unser Ziel war es gut zu stehen und aus einer kompakten Defensive mit gezielten Angriffen für Unruhe zu sorgen." Das ist der Mannschaft von Jovic auch sehr gut gelungen. Immer wieder konnte man mit gutem Pressing die Ballbesitzphasen der Elf von Trainer Toni Polster unterbrechen um dann mit schnellen Gegenzügen vors gegnerische Tor zu kommen. Durch dieses aggressive Spiel ergaben sich vor dem Seitenwechsel mehrere richtig gute Chancen für den Ligaelften. Beeinflusst wurde das Spiel ein wenig vom Wind, weshalb die eine oder andere Flanke auch zu weit segelte. Trotzdem konnte man sich nach einer halben Stunde für die Mühen belohnen. Nach einer weiteren schönen Kombination durch das Mittelfeld und bis an die Torutlinie, stand Dominik Rotter am Fünfer genau richtig und müsste den Pass in den Rückraum nur mehr einschieben (29.). Eine verdiente Führung, zumal man im ersten Durchgang so gut wie keine Möglichkeit der Gäste zuließ.

1:1 nach Stellungsfehler

Im zweiten Durchgang änderte sich das Spiel zwar nicht grundlegend, die Überlegenheit der Gastgeber war aber nicht mehr in einer derartigen Form, wie sie das noch vor dem Halbzeitpfiff war. Außerdem erlaubte man der Viktoria nun auch selber zu Chancen zu kommen. Dem Ausgleich ging aber ein Stellungsfehler der Hintermannschaft der Hausherren voraus. Halil Erbay sagte "Danke" und stellte auf 1:1 (65.). Anschließend hatten beide Mannschaften Chancen das Match noch für sich zu entscheiden, was jedoch nicht gelang.

So ist vor dem Rückspiel in einer Woche in Wien Meidling noch nichts entschieden. Die Mannschaft von Toni Polster hat eventuell einen leichten Vorteil, sollte die Jovic-Elf allerdings so spielen, wie in Halbzeit eins im Hinspiel und dann auch noch die Chancen nutzen, ist der Aufstieg durchaus im Bereich des Möglichen.

Igor Jovic (Trainer FC Mauerwerk) nach dem Match:

"Ich denke wir hätten uns heute den Sieg verdient, hätten ihn auch ganz klar einfahren müssen. Unser Ziel war es gut zu stehen und aus einer kompakten Defensive mit gezielten Angriffen für Unruhe zu sorgen. Aufgrund der zahlreichen Möglichkeiten hätten wir uns den Sieg ganz klar verdient. Mittlerweile sind meine Spieler aber schon müde und ganz verstehe ich den Sinn dieses Cups auch nicht wirklich. Worum spielen wir? Was ist das Ziel nach einer ohnehin schon langen Herbstsaison? So oder so müssen wir im Winter aber auch entsprechende Adaptierungen im Kader vornehmen, die Kaderplanung unserer zukünftigen Spielphilosophie anpassen."

Torfolge: 1:0 Dominik Rotter (29.), 1:1 Halil Erbay (65.)

Die Besten:

FC Mauerwerk: Dominik Rotter (ST)

SC Wiener Viktoria: Halil Erbay (OM)

MW

