Souveräner Aufstieg - Bruck lässt FC Marchfeld auch zuhause keine Chance!

Details Samstag, 06. November 2021 09:23

"Wir haben natürlich auch diese Partie sehr ernst genommen und sind entsprechend aufgetreten." Nach dem 4:1-Hinspielsieg beim FC Marchfeld Donauauen, gelang dem ASK-BSC Bruck/Leitha auch im Rückspiel vor eigenem Publikum ein klarer Erfolg. Das 4:0 gegen die Mannschaft von Thomas Flögel und der Auftritt seiner Mannschaft ließen Bruck-Trainer Mario Santner stolz zurück. Das Match war nicht nur vom Ergebnis eine klare Angelegenheit, in dieser Höhe auch absolut verdient. Damit stieg der Tabellenzehnte der Liga souverän in die 2. Runde des Liga-Cups auf.

Chancen auf 4 oder 5 Tore

Die Gastgeber ließen unter der Woche die Spannung innerhalb der Mannschaft nicht abfallen, wollten nach dem Hinspielerfolg auch das Rückspiel ordentlich bestreiten - und das sah man von Beginn an. Sehr engagiert und aktiv spielte man die Angriffe zumeist über die Seiten und wurde dabei auch immer wieder gefährlich. Alleine Bruck-Torjäger Matus Paukner hätte vor der Pause doppelt treffen können. Er blieb diesmal ohne Treffer, seine Mannschaftskollegen sprangen aber für ihn ein. Wenige Minuten vor der Pause war man dann doch erfolgreich. Nach einem tiefen Pass auf Marcel Varsanyi, kam der Ball über Dominik Akrap zu Philip Kurz und der vollendete zur Führung für die Santner-Elf (39.). Eine Vorentscheidung im K.O.-Duell, die endgültige fiel dann keine 120 Sekunden später. Marco Elbl ging auf der Seite bis zur Torout-Linie, spielte auf Florian Gerstl und der wiederrum legte auf Marcel Varsanyi auf, der sich die Chance zum 2:0 nicht entgehen ließ (41.).

Marchfeld ohne Chance

Die Gäste blieben im ersten Durchgang so gut wie alles schuldig, hatten höchstens Halbchancen, die aber nicht wirklich gefährlich hätten werden können. Zur Pause wechselte Bruck-Trainer Santner gleich viermal, brachte einige frische Kräfte. Am Spielfluss änderte das nichts, weiterhin war man das spielbestimmende Team. Direkt nach Wiederanpfiff fiel auch schon das 3:0. Andre Necina ging auf der Seite nach einem tiefen Pass Richtung Tor, spielte noch einen scharfen Stanglpass und in der Mitte vollendete Neki Oda (46.). Das Spiel war längst gelaufen, knapp 10 Minuten vor Schluss legten die Hausherren aber nocheinmal nach. Über die rechte Seite kam Simon Furtlehner nach einer schnellen Kombination durch, spielte auf Florian Gerstl und der markierte den 4:0-Endstand und den damit äußerst klaren 8:1-Gesamtsieg und damit verbundenen Aufstieg in Runde 2.

Mario Santner (Trainer ASK-BSC Bruck/Leitha) nach dem souveränen Auftritt seiner Mannschaft:

"Wir haben natürlich auch diese Partie sehr ernst genommen und sind entsprechend aufgetreten. Unter der Woche haben wir natürlich versucht die Spannung innerhalb der Mannschaft hochzuhalten, was nach einem 4:1-Sieg nicht immer einfach ist. Die Mannschaft hat aber eine super Einstellung gezeigt und das macht mich dann schon sehr stolz. Im Spiel hätten wir noch mehr Tore machen können, waren aber teilweise im Abschluss zu nachlässig. So können wir uns über den Aufstieg freuen und uns auf die nächste Runde in der kommenden Woche vorbereiten."

Torfolge: 1:0 Philip Kurz (39.), 2:0 Marcel Varsanyi (41.), 3:0 Neki Ode (46.), 4:0 Florian Gerstl (78.)

Die Besten:

ASK-BSC Bruck/Leitha: Marcel Varsanyi (RV), Philip Kurz (OM)

FC Marchfeld: keiner

MW

