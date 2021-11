2:2 gegen Admira Juniors - WSC reicht Remis zum Aufstieg!

Details Samstag, 06. November 2021 10:03

"Heute hat man gesehen, dass die Luft schon wirklich draußen war, es war definitiv kein einfaches Match für uns." Robert Weinstabl, Trainer des Wiener Sport-Club, fasste das Match kurz und knapp zusammen, das seine Mannschaft kurz zuvor gegen die Admira Juniors absolviert hatte. Es war das Rückspiel der 1. Runde des Liga-Cups der Regionalliga Ost, das Hinspiel gewannen die Wiener in Mödling mit 2:0. Das Rückspiel war jedoch keine "gmahte Wiesn", sondern ein hartes Stück Arbeit. Am Ende reichte ein 2:2 nach 0:1-Rückstand aber zum souveränen Aufstieg in Runde zwei.

Rückstand nach Fehler

Nach einer langen Saison sah man der Mannschaft von WSC-Trainer Weinstabl schon an, dass die Kräfte weniger wurden. Die Gäste rund um Trainer Tilo Morbitzer wirkten frischer und aggressiver und in den meisten Situationen auch gedankenschneller. Der Gäste-Führung nach etwas mehr als einer Viertelstunde ging jedoch ein Fehler im Spielaufbau voran. Diese Chance nutzte Berkant Cuhadar zum 1:0 für die Juniors, die nun plötzlich wieder vom Aufstieg in die nächste Runde träumen durften (18.). Und auch in weiterer Folge waren die Gäste die dominantere Mannschaft, was Weinstabl nach einer halben Stunde zu einem Doppeltausch veranlasste. Buzuk und Josic kamen für Küssler und Andrejevic und fortan lief es im Spiel der Gastgeber besser. Der Ausgleich fiel nur vier Minuten später. Nach einer tollen Vorlage von Martin Pajaczkowski stellte in der Mitte Torjäger Rene Kriwak auf 1:1 (36.). Und vor dem Halbzeitpfiff gelang es auch noch das Spiel komplett zu drehen. Im Umschaltspiel gelang Philip Buzuk das 2:1 und die Vorentscheidung in diesem K.O.-Duell (42.).

Juniors halten dagegen

Nach dem Seitenwechsel waren es erneut die Gäste, die zunächst gefährlicher waren, hielt Alex Kniezanrek im Tor des WSC seiner Mannschaft die Führung fest. Doch auch in dieser Phase merkte man, dass die Gastgeber nicht mehr frisch wirkten, zumeist langsamer als die Juniors waren. An der Frage, wer in die nächste Runde aufsteigen sollte, gab es zwar keine Zweifel mehr, zumindest aber konnten sich die Jungs von Trainer Morbitzer noch über ein Remis freuen, das wenige Minuten vor Schluss Marco Hofer besorgte (78.). Danach war es noch WSC-Goalie Kniezanrek, der das Remis mit einigen Paraden sicherte. So stieg der Wiener Sport-Club schlussendlich mit einem Gesamt-4:2 in die zweite Runde auf.

Robert Weinstabl (Trainer Wiener Sport-Club) nach dem Spiel:

"Heute hat man gesehen, dass die Luft schon wirklich draußen war, es war definitiv kein einfaches Match für uns. Die Juniors waren gedankenschneller, frischer und auch aggressiver als wir. Nach dem Doppeltausch haben wir besser ins Spiel gefunden, haben vor der Pause auch noch zweimal zugeschlagen. Nach der Pause hatten wir aber Glück und am Schluss auch einen starken Torhüter, der uns das Remis festhielt."

Torfolge: 0:1 Berkant Cuhadar (18.), 1:1 Rene Kriwak (36.), 2:1 Philip Buzuk (42.), 2:2 Marco Hofer (78.)

Die Besten:

Wiener Sport-Club: Alex Kniezanrek (TW), Rene Kriwak (ST), Philip Buzuk (DM)

Admira Juniors: Berkant Cuhadar (DM)

MW

