1:1 gegen Draßburg - Vienna müht sich zu Cup-Aufstieg!

Nach dem knappen, aber dann doch verdienten 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel der 1. Runde des RL Ost Liga-Cups, war der Tabellenzweite der Regionalliga Ost, First Vienna FC 1894, im Heimspiel gegen den ASV Draßburg natürlich der klare Favorit. Doch mit einem Schützenfest wurde es nichts, im Gegenteil. Man mühte sich 90 Minuten, um am Ende ein zwar verdientes, aber doch nicht gerade souveränes 1:1-Remis zu holen. Einen 0:1-Rückstand konnte man wenige Minuten vor Schluss ausgleichen und so die drohende Verlängerung verhindern. Emotionaler Höhepunkt war die Verabschiedung von Ex-ÖFB-Teamgoalie Thomas Mandl.

Tore schießen klappt nicht

Dabei waren die Jungs von Vienna-Trainer Alexander Zellhofer durchaus aktiv und engagiert ins Spiel gegangen, konnten trotz einiger Umstellungen und der Schonung so manchen Stammspielers einen guten Spielfluss aufbauen. Die Offensive wirbelte in der Draßburger Abwehr, kam zu Chancen, nur konnte sie sie nicht nutzen. Vor allem über die Seiten wurde gut kombiniert, aber auch durch das Zentrum gab es einige gute Ansätze, die aber allesamt letztlich erfolglos waren. Zu beklatschen gab es bereits nach sechs Minuten etwas, und zwar die Auswechslung von ASV-Goalie Thomas Mandl, der sein Abschiedsspiel bestritt und damit seine Karriere endgültig beendete. Von 2012 bis 2014 spielte der mittlerweile 42-Jährige auch für den gestrigen Gegner der Burgenländer. In der ersten Halbzeit sollten schlussendlich keine Treffer fallen.

Nach vergebenem Elfer plötzlich Rückstand

Nach etwa einer Stunde gab es wie schon vor einer Woche in Draßburg Elfmeter für die Vienna. Bacher wollte sich im Strafraum durchsetzen und wurde gelegt. Der Schiedsrichter zögerte keine Sekunde und zeigte auf den Punkt. Erneut schnappte sich Luca Edelhofer die Kugel, doch im Gegensatz zum Auswärtssieg, erriet Draßburg-Torhüter Marcel Spanraft die Ecke und hielt den Strafstoß (59.). Quasi im Gegenzu schockten die Gäste dann die Hausherren. Nach der durch den vergebenen Elfmeter entstandenen Unordnung kam die Elf von Franz Lederer Richtung Vienna-Tor und Dominik Kovacs stellte auf 1:0 (60.). Plötzlich war das Duell wieder völlig offen, der Aufstieg der Vienna längst nicht mehr sicher.

Späte Entscheidung

Die Vienna übernahm in weiterer Folge wieder das Kommando und hatte auch Chancen auf den Ausgleich. Der und die damit verbundene Abwendung der Verlängerung sollte dann knapp 10 Minuten vor dem Ende doch noch gelingen. Raphael Strasser stand im Strafraum goldrichtig und stellte auf 1:1, das aufgrund der Chancen und des Übergewichts hochverdient war (82.). Nach Gelb-Rot für Draßburg-Spieler Moaz Abd El Rehim wenige Minuten später, war das Spiel endgültig gelaufen und der Aufstieg der Döblinger fixiert.

Torfolge: 0:1 Dominik Kovacs (60.), 1:1 Raphael Strasser (82.).

Anmerkung: Edelhofer vergibt Elfmeter (Vienna, 59.)

Ausschluss: Moaz Abd El Rehim (Draßburg, 86.)

Die Besten:

Vienna FC: Raphael Strasser (RA)

Draßburg: Dominik Kovacs (LM)

