Trotz schwierigen Umständen - WSC ringt WNSC mit 1:0 nieder!

Details Samstag, 05. März 2022 11:18

"Es war das aufgrund der Umstände und Rahmenbedingungen erwartet schwere Spiel für uns. Dementsprechend zufrieden mit ich mit dem Erfolg." Robert Weinstabl, Trainer des Wiener Sport-Club, zeigte sich nach dem knappen aber schlussendlich verdienten 1:0-Heimsieg gegen den 1. MAV Wiener Neustädter SC zufrieden. In einer umkämpften von Physis geprägten Partie in Wien Hernals, gelang den Hausherren der Siegestreffer unmittelbar nach Wiederanpfiff in Halbzeit zwei. Sowohl davor als auch danach hielten die runderneuerten Gäste aus Niederösterreich stark mit, mussten sich schließlich aber doch knapp geschlagen geben.

Schwierige Vorzeichen

"Bis vor zwei Wochen hatten wir selber noch 6 Coronafälle in der Mannschaft, entsprechend unsicher waren wir natürlich vor Spielbeginn bzgl. der Fitness der Spieler", führt Weinstabl die Vorzeichen an. In der Tat waren die ersten 15-20 Minuten der Gastgeber als "schwierig" einzustufen. Man tat sich schwer ins Spiel zu finden, Wiener Neustadt präsentierte sich als der erwartet unangenehme Gegner. Nach den ersten Anlaufschwierigkeiten, kam man aber mit Fortdauer von Halbzeit eins besser ins Spiel. Erste Abschlussmöglichkeiten fielen aber zu schwach oder ungenau aus. Die Gäste zeigten in ihrem Angriffsspiel ebenfalls noch zu viel Hast und blieben deshalb ebenfalls ohne Torerfolg. So ging es trotz Überlegenheit der Hausherren mit einem gerechten 0:0 in die Kabine.

30 Sekunden

Halbzeit zwei begann dann schon nach 30 Sekunden mit einem Paukenschlag. Nach einer schönen Kombination im Mittelfeld und einem Doppelpass zwischen Stürmer Marcel Scharner und Mittelfeldspieler Daniel Holzer, kam zweiterer aus spitzem Winkel zum Abschluss und ließ WNSC-Goalie Jakub Krepelka mit seinem Schuss ins lange Eck keine Chance (46.). Der optimale Auftakt in den zweiten Durchgang für die Weinstabl-Elf. Danach stellte sich die Sicherheit im Spiel der Gastgeber ein, man ließ Ball und Gegner gut laufen, hätte die Entscheidung in der einen oder anderen Kontersituation herbeiführen können. Dies Möglichkeiten ließ man jedoch aus, so kamen die Gäste unter Trainer Zeljko Ristic selber auch immer wieder vors Tor. Doch für die komplett neu aufgestellte Mannschaft sollte es an diesem Tag kein Erfolgserlebnis mehr geben, Weinstabl und seine Mannen gewann schlussendlich mit 1:0.

Robert Weinstabl (Trainer Wiener Sport-Club) nach dem wichtigen Auftaktsieg:

"Die ersten 15-20 Minuten haben wir uns extrem schwer getan. Es ging weitestgehend über die Physis und um den Kampf um zweite Bälle. Da haben wir gebraucht uns drauf einzustellen. Danach ging es dann besser. Nach der Pause haben wir uns mit dem schnellen 1:0 belohnt, das war natürlich wichtig. Leider konnten wir uns danach in den Kontersituationen nicht mit einem zweiten Tor absichern. Wiener Neustadt war der erwartet schwere Gegner, gestern aber nicht der Einzige - der Rasen war in einem sehr desolaten Zustand, zum Schluss sogar gefrorer. Es war das aufgrund der Umstände und Rahmenbedingungen erwartet schwere Spiel für uns. Dementsprechend zufrieden mit ich mit dem Erfolg."

Torfolge: 1:0 Daniel Scharner (46.)

Die Besten:

Wiener Sport-Club: Daniel Scharner (MIT), Marcel Holzer (ST)

1. MAV Wiener Neustädter SC: keiner

MW