1:1 gegen Neusiedl - Stripfing entgeht in letzter Sekunde Auftaktniederlage!

Details Sonntag, 06. März 2022 10:23

"Taktisch haben wir uns heute von unserer besten Seite gezeigt, das war schon sehr stark von der Mannschaft", bilanziert Stefan Rapp, Trainer des SC Neusiedl/ See 1919, das doch etwas überraschende 1:1 im Duell gegen Tabellenführer SV Stripfing. Die Burgenländer hatten aber sogar den Sieg vor Augen, gingen kurz vor Ende der regulären Spielzeit in Führung. Erst in der Nachspielzeit gelang den Hausherren der wichtige Ausgleich. Die Tabellenführung ist jedoch trotzdem dahin, gewann die Vienna bei der Wiener Viktoria doch mit 2:0.

Zweikampfbetonte Halbzeit

Speziell in den ersten 45 Minuten zeigten sich die Gäste, was das Zweikampfverhalten, Taktik und Bissigkeit angeht eine top Leistung. "Da haben wir es super geschafft, sie (Anm. Stripfing) aus der Gefahrenzone zu halten", so Neusiedl-Coach Rapp. Die Ausgangssituation war eine klare, die Herangehensweise der Gäste eine logische. So kam Stripfing zwar das eine oder andere Mal vor das Tor, richtig Gefahr konnte man dabei aber nicht erzeugen. Mit dem erkämpfen 0:0 ging es in die Kabinen

Stripfing stärker

Nach dem Wiederanpfiff veränderte sich das Spielgeschehen dann zunehmends. Stripfing wurde stärker, Neusiedl gelang es nicht mehr so gut die Angriffe der Hausherren zu unterbinden. So hatte man auch in manchen Situationen Glück. Selber kam man immer weniger in die Gefahrenzone der Mannschaft von Trainer Hans Kleer. Strifping wusste aber um die Wichtigkeit der Partie, musste man doch im Fernduell mit der Vienna vorlegen, die zeitversetzt gegen die Wiener Viktoria antrat. Trotzdem passierte bis in die Schlussphase der Partie weiterhin nichts Zählbares.

Niederlage gerade noch verhindert

Als schon alles nach einem 0:0 aussah, schlugen dann plötzlich die Gäste eiskalt zu. Daniel Toth zirkelte einen Freistoß perfekt zur Führung in die Maschen, Stripfing-Goalie Sadilek hatte keine Abwehrmöglichkeit (89.). Jetzt war Feuer am Dach, die Kleer-Elf schwer unter Druck. Aus einer späten Unkonzentriertheit der Gäste konnte man dann Kapital schlagen. Neusiedl reklamierte bei einem Ball der knapp nicht im Seitenout war, vergeblich Einwurf, schalteten einen Moment ab und aus der anschließenden Flanke machte der in der Mitte wartende Zvonimir Ziger das wichtige 1:1 für Stripfing (90.+3). Doch damit nicht genug, gab es wenig später auch noch wegen Torraub von SC-Torhüter Harald Otto die Rote Karte. Nach einem weiten Ball, den er ein wenig falsch einschätzte, musste er außerhalb des Strafraums mit der Hand an den Ball, kassierte dafür den Ausschluss, rettete damit aber einen verdienten Punkt für die Gäste.

Stefan Rapp (Trainer SC Neusiedl) nach dem Match:

"Wir haben uns speziell in Halbzeit eins taktisch und zweikampftechnik extrem gut verhalten, kaum Chancen zugelassen. Alles kannst du natürlich nicht verhindern aber größtenteils hat das wirklich sehr gut gepasst. Leider haben wir in Halbzeit zwei nicht mehr so gut agieren können, viele Bälle als wir die Möglichkeit zu spielen hatten, schnell verloren. Zum Schluss haben sich die Ereignisse überschlagen, es ist aber dann doch Jammern auf sehr hohem Niveau."

Torfolge: 0:1 Daniel Toth (89.), Zvonimir Ziger (90.+3)

Ausschluss: Harald Otto (Neusiedl 90.+4)

Die Besten:

SV Stripfing: Zvonimir Ziger (VT)

SC Neusiedl: Francis Bollan (VT), Daniel Toth (MIT)

MW