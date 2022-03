3:1 in Draßburg - Mauerwerk dreht frühen Rückstand im Burgenland!

Details Sonntag, 06. März 2022 10:56

"Wir haben ein ganz anderes Spiel meiner Mannschaft gesehen als noch im Herbst. Das war heute ein toller und dominanter Auftritt meiner Mannschaft." Igor Jovic, Trainer des FC Mauerwerk, zeigte sich nach dem 3:1 beim ASV Draßburg mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden. Nach einem frühen Rückstand, ließ man sich nicht aus dem Konzept bringen, spielte konstant dominant weiter und fixierte dann in Überzahl in Halbzeit zwei den wichtigen Auswärtssieg.

Fehler vor 0:1

Das Spiel begann äußerst unglücklich für die Gäste. Nach einem Fehler im Spielaufbau und einem schnellen Gegenzug vollendete Draßburg-Akteur Niklas Immanuel Alozie den Konter perfekt zum 1:0 für Draßburg (6.). Der optimale Auftakt für Neo-Trainer Dalibor Kovacevic und seine Mannen. Doch von diesem frühen Rückstand ließ sich Mauerwerk in keinster Form irritieren, die Gäste spielten weiterhin sehr dominant. Die Folge war nach einer halben Stunde der Ausgleich. Nach einem weiten Wechselpass von der linken auf die rechte Seite, kam eine Flanke perfekt in die Mitte auf Ilija Stojancic und der wuchtete den Ball per Kopf zum 1:1 in die Maschen (29.). Danach waren weiterhin die Gäste das spielbestimmende Team, hatten bei Stangen- und Lattenschüssen Pech.

Sieg in Überzahl

Kurz nach Wiederanpfiff nahm das Spiel dann eine noch deutlichere Wendung. Nachdem Philipp Puchegger nach einem Mauerwerk-Wechselpass als letzter Mann die Notbremse zog, musste er vorzeitig unter die Dusche (50.). Den fälligen Strafstoß verwandelte Antonio Vidovic zum 2:1 für die Jovic-Elf (51.). In Wirklichkeit die Vorentscheidung, waren noch 40 Minuten zu spielen. Möglichkeiten auf den Ausgleich boten sich den Hausherren aber nicht so wirklich - im Gegenteil. Aliaksandr Kuhan verwandelte einen Freistoß perfekt zum 3:1 für Mauerwerk (63.). Damit war das Spiel gegessen. Die Partie lief danach nur mehr herunter, keine der beiden Mannschaften konnte noch etwas am Spielstand ändern.

Igor Jovic (Trainer FC Mauerwerk) nach dem Spiel:

"Wir haben ein ganz anderes Spiel meiner Mannschaft gesehen als noch im Herbst. Das war heute ein toller und dominanter Auftritt meiner Mannschaft. Nach dem frühen Fehler und Rückstand, der natürlich unglücklich passierte, haben wir die Köpfe nicht in den Sand gesteckt und uns weiterhin auf unser Spiel konzentriert. Spätestens mit dem Ausgleich waren wir auch die klar bessere Mannschaft. Danach haben wir durch die Überzahl natürlich profitiert. Das zweite und dritte Tor war die Folge. Ich bin eigentlich zu keinem Zeitpunkt nervös geworden, wusste was die Jungs können und freue mich jetzt mit ihnen über diese starke Vorstellung."

Torfolge: 1:0 Niklas Immanuel Alozie (6.), 1:1 Ilija Stojancic (29.), 1:2 Antonio Vidovic (51.-Elfmeter), Aliaksandr Kuhan (63.)

Ausschluss: Philipp Puchegger (50. - ASV Draßburg)

Die Besten:

ASV Draßburg: keiner

FC Mauerwerk: Antonio Vidovic (MS), Aliaksandr Kuhan (MIT)

MW