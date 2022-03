1:0 in Neusiedl - Draßburg dominiert im Burgenland-Derby!

Details Samstag, 12. März 2022 08:35

"Wir haben die Niederlage letzte Woche analysiert und heute entsprechend reagiert." Ing. Dalibor Kovacevic, Trainer des ASV Draßburg, sprach nach dem 1:0-Auswärtssieg im Burgenland-Derby gegen den SC Neusiedl/See 1919 von einer ausgezeichneten Reaktion seiner Mannschaft auf die 1:3-Niederlage gegen FC Mauerwerk vergangenes Wochenende. Der Sieg war auch verdient, hatten die Gäste doch klar mehr vom Spiel. Erst in den Schlussminuten kam man, trotz numerischer Überlegenheit unter Druck. Diese überstand man jedoch schlussendlich unbeschadet.

Volle Attacke

Vor dem Match mit nur einem Auswärtszähler, konnte man nicht unbedingt mit offensiven Gästen rechnen. Draßburg startete jedoch anders, als es die Hausherren wohl vermutet hätten. Druckvoll und aggressiv auf den ballführenden Spieler, konnte man so immer wieder Ballverluste erzwingen, die den Gästen zunehmend die Spielkontrolle ermöglichten. Man kam aber auch immer wieder zu guten Umschaltmomenten. Aus genau so einem entstand auch die Führung für die Kovacevic-Elf. Nach einem schnellen Gegenzug, kam der Ball über schnelle Passstafetten zu Niklas Immanuel Alozie und der ließ sich die Möglichkeit nicht entgehen (27.). Danach waren die Gäste dem 2:0 näher als Neusiedl dem Ausgleich. Von der starken Vorstellung der Mannschaft von Stefan Rapp letzte Woche gegen Stripfing war diesmal wenig zu sehen. Erst in den letzten Minuten von Halbzeit eins konnte man sich einige Eckbälle erspielen. Da aus diesen jedoch keine Gefahr entstand, blieb es zur Pause beim 1:0.

Überzahl bringt keine Sicherheit

Im zweiten Durchgang versuchten es die Gastgeber dann vermehrt mit hohen Bällen und dem Erkämpfen der zweiten Bälle. Das änderte jedoch kaum etwas am mangelnden Durchsetzungsvermögen - im Gegenteil. Man lief immer wieder ins offene Messer. Draßburg konnte mehrmals durch schnelle Konter für Gefahr sorgen. Da jedoch auch diese ihre Chance nicht nutzen konnten, blieb es weiterhin bei der knappen Führung. Neusiedl schwächte sich dann auch noch zusätzlich, Sebastian Toth sah nach Kritik seine zweite Gelbe Karte und musste vorzeitig unter die Dusche (83.). Diesen Vorteil konnten die Gäste jedoch nicht nutzen. Neusiedl drückte in Unterzahl auf den Ausgleich. Am Ende hielt die Gäste-Abwehr dicht, stand das 1:0 für Kovacevic und seine Jungs fest.

Ing. Dalibor Kovacevic (Trainer ASV Draßburg) nach dem knappen Auswärtssieg:

"Wenn man auf die Auswärtstabelle schaut, sieht man, dass wir auswärts bisher nicht unbedingt brilliert haben. Aus der Niederlage letzte Woche haben wir die richtigen Schlüsse gezogen und die Reaktion war sehr gut. Neusiedl hat uns vermutlich abwartender erwartet, wir haben aber gleich Druck gemacht, ihnen immer wieder durch frühes Attackieren wehgetan. Außerdem haben wir gut umgeschaltet. Lediglich kurz vor der Pause nach einer Reihe von Eckbällen und am Schluss, als wir trotz Überzahl, keine Entlastung mehr bekommen haben, haben wir nicht so agiert wie ich mir das vorstelle. Am Ende geht der Sieg aber auf jeden Fall in Ordnung."

Torfolge: 0:1 Niklas Immanuel Alozie (27.)

Ausschluss: Sebastian Toth (83. - NSC)

Die Besten:

SC Neusiedl/See: keiner

ASV Draßburg: Niklas Immanuel Alozie (LM)

MW