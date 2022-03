2:0 in Wiener Neustadt - Wiener Viktoria siegt gegen schwachen WNSC!

Details Samstag, 12. März 2022 09:21

"Fünf Ausfälle verkraften zu müssen und dann trotzdem so eine Leistung auf den Platz zu bringen - dafür gebührt schon Respekt." Mit dieser Aussage meinte SC Wiener Viktoria - Co-Trainer Kurt Castek seine Mannschaft die sich beim 2:0-Auswärtssieg gegen den 1. MAV Wiener Neustädter SC in sehr guter Verfassung präsentierte. Gegen unerwartet harmlose Hausherren, siegten die Gäste nach einem Lapsus von Wiener Neustadt-Goalie Jakub Krepelka und einem Treffer von Bough Kevin Guy Roland Bangai verdient und souverän mit 2:0. Für Wiener Neustadt und Trainer Zeljko Ristic setzte es den zweiten herben Dämpfer im Frühjahr.

Ersatzleute gefragt

"Aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle konnten jene die sonst nicht so viele Einsatzminuten haben, zeigen, dass wir uns auf sie verlassen können." Kurt Castek sah gemeinsam mit seinem Chef, Trainer Toni Polster, eine von Beginn an engagierte Leistung seiner Mannschaft. Man wollte durch Pressing und Dagegenhalten in den Zweikämpfen Wiener Neustadt seinen Stärken berauben. Und das gelang. Die Hausherren taten sich schwer ins Spiel zu finden. Außer einer Top-Chance durch Dominik Rotter blieb man harmlos. Davon war man auf Seiten der Gäste zunächst sogar überrascht.

Eigentor besiegelt WNSC-Schicksal

Genauso überrascht wie WNSC-Verteidiger Christoph Leitgeb als nach etwas mehr als 20 Minuten sein Torhüter Jakub Krepelka seinen Rückpass nicht stoppte, sondern ins Tor zur Führung der Gäste rollen ließ (21.). Ein unglaublicher Lapsus des im Winter neu geholten Einser-Goalies der Ristic-Elf. Ab diesem Zeitpunkt dominierte nur mehr die Viktoria und wenig später konnte die Polster-Elf gleich nachlegen. Zoran Mihailovic legte perfekt für Bough Kevin Guy Roland Bangai ab und der stellte nur 5 Minuten später schon auf 2:0 (26.). Dabei blieb es bis zur Pause obwohl die Gäste Chancen auf drei oder vier Treffer hatten.

Souveräne Gäste

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht wirklich etwas am Spielgeschehen. Die Gäste müssen nicht und die Hausherren können nicht mehr zulegen. Ohne nennenswerte Möglichkeiten geht das Spiel zu Ende. Die Gäste siegen verdeint mit 2:0.

Kurt Castek (Co-Trainer SC Wiener Viktoria) nach dem Sieg:

"Fünf Ausfälle verkraften zu müssen und dann trotzdem so eine Leistung auf den Platz zu bringen - dafür gebührt schon Respekt. Wir haben es spielerisch diesmal nicht so auf die Reihe gebracht wie gegen die Vienna aber kämpferisch war es eine richtig tolle Vorstellung. Wir waren überrascht, dass sie (Anm. Wiener Neustadt) so passiv agiert hat. Durch das Eigentor ist das Spiel dann komplett gekippt. Wir hätten dann noch drei oder vier Tore drauflegen können. Am Ende geht der Sieg mehr als in Ordnung."

Torfolge: 0:1 Christoph Leitgeb (ET - 21.), 0:2 Bough Kevin Guy Roland Bangai (26.)

Die Besten:

1. MAV Wiener Neustädter SC: keiner

SC Wiener Viktoria: Bough Kevin Guy Roland Bangai (ST)

MW