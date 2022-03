0:0 im Spitzenspiel - Vienna und Stripfing trennen sich torlos!

Details Sonntag, 13. März 2022 11:41

Mehr als 3.000 Zuschauer wohnten dem Spitzenspiel der Regionalliga Ost zwischen dem First Vienna FC 1894 und dem punktegleichen Verfolger SV Stripfing auf der Hohen Warte bei. Zu sehen gab es viel, Tore waren jedoch keine darunter. Es blieb in einer intensiven und zweikampfbetonten Partie, in der die Vienna nach Gelb-Rot für Kapitän Jiri Lenko knapp 15 Minuten mit einem Mann weniger auskommen musste, bei einem 0:0. Pech hatten die Hausherren bei einem Stangenkopfball, Glück aber auch, dass die Gäste ihre besseren Möglichkeiten nicht konsequenter nutzten. Am Ende war es ein leistungsgerechtes Unentschieden, das spielerische Höhepunkte jedoch vermissen ließ.

Kaum spielerische Höhepunkte

Die gefährlichste Aktion entstand als Stripfing-Akteur Christian Gartner nach einem Freistoß von der rechten Seite mit dem Hinterkopf an die eigene Stange lenkte. Da hatten die Gäste Glück, ansonsten war kaum Gefahr von der hochgelobten Offensive der Vienna ausgegangen. Stripfing-Goalie Matthias Sadilek wollte kurze Zeit später das Spiel schnell machen, warf den Ball zu seinem nach vorne stürmenden Außenverteidiger Ognjen Jeftenic. Der blieb jedoch an Tomas Simkovic hängen und Letzterer hätte mit einem Versuch zumindest das leere Tor treffen müssen, setzte die Kugel aber drüber. Schussversuche von Stripfing stellten auf der Gegenseite Vienna-Torhüter Andreas Lukse vor keine großen Schwierigkeiten. Alar hätte kurz vor der Pause noch die Führung für die Vienna erzielen können, sein Versuch ging aber über den Stripfing-Kasten.

Stripfing spielbestimmend

Halbzeit zwei änderte vorläufig nichts am Spielverlauf. Stripfing war aber mit Fortdauer die bessere Mannschaft, hatte mehrere gute Möglichkeiten auf den Führungstreffer, darunter ein Schuss von Gataric, der an Lukse scheiterte. Kurz darauf war der Schlussmann der Hausherren schon bezwungen, der Abschluss von Gataric fiel aber zu schwach aus, so konnte die Vienna noch klären.

Überzahl nicht genutzt

Gegen Ende nahm das Spiel aber noch einmal zusätzlich Fahrt auf. Vienna-Kapitän Jiri Lenko kassierte knapp 15 Minuten vor Schluss seine zweite Gelbe Karte, musste mit Gelb-Rot vom Feld (77.). Stripfing wollte das nutzen, konnte es aber nicht wirklich. Aussichtsreiche Abschlussmöglichkeiten wurden nicht genutzt. Der eingewechselte Patrik Eler hätte aber kurz vor Schluss doch noch für den Stripfing-Sieg sorgen können, setzte den Ball aber alleine vor Lukse ans Außennetz. Vienna-Abwehrchef Kreuzhuber störte ihn kurz zuvor noch.

Hans Kleer (Trainer SV Stripfing) nach dem Match:

"Vor der Pause waren wir in den ersten 20-25 Minuten die bessere Mannschaft, hatten gleich nach 4 Minuten die erste Möglichkeit. Danach haben wir die Vienna dann aber durch Unkonzentriertheiten ins Spiel zurückgebracht. Nach dem Seitenwechsel waren wir aber klar besser und hätten die Tore auch machen müssen. Leider war es wie schon zuletzt gegen Neusiedl ein Problem der Chancenauswertung, weshalb wir uns schlussendlich für die Leistung nicht belohnen konnten. Aufgrund der Leistung hätten wir uns mehr verdient. Es sind aber noch 11 Spiele zu spielen, da ist noch alles möglich."

Ausschluss: Jiri Lenko (77. - Vienna)

Die Besten:

First Vienna FC: Andreas Lukse (TW)

SV Stripfing: Matthias Sadilek (TW)

MW