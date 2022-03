1:0 gegen Bruck - Leobendorfs Milosevic mit Goldfuß!

Details Samstag, 12. März 2022 21:14

"Es war ein äußerst ausgeglichenes Match mit dem schlussendlich besseren Ende für uns." Der 1:0-Heimsieg des SV Sparkasse Leobendorf gegen den ASK-BSC Bruck/Leitha ist für den Sportlichen Leiter der Leobendorfer, Michael Tackner, die richtige Reaktion auf das unglückliche 0:1 letztes Wochenende gegen TWL Elektra. Nachdem die erste Halbzeit ausgeglichen verlief, gelang dem Spielmacher der Laschet-Elf, Miroslav Milosevic, kurz nach Wiederanpfiff der entscheidende Treffer der zum wichtigen Sieg führte. Ein Sieg den der Unglücksrabe der letzten Woche, Torhüter Lukas Schwaiger, in letzter Minute festhielt.

Mannschaften auf Augenhöhe

Vom Niveau her war das Spiel über weite Strecken überschaubar, wenngleich bei weitem nicht schlecht. Richtig Top-Chancen hatte keine der beiden Mannschaften zu verzeichnen. Längere Phasen in denen eines der beiden Teams dominierte, gab es nicht. Mit dazubeitgetragen hatte auch der starke Wind, der den Spielaufbau immer wieder erschwerte. Zur Pause stand es daher folgerichtig 0:0.

Milosevic mit Goldtor

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste aufhörte. Beide Mannschaften neutralisierten sich, Bruck versuchte nun aber mehr fürs Spiel zu machen. Just in der Phase in der man den Gästen erhöhtes Bemühen zusprechen konnte, kassierte man jedoch den schlussendlich entscheidenden Gegentreffer. Neuzugang Bernhard Hahn ließ auf der linken Außenbahn einen Gegner perfekt aussteigen, schlenzte den Ball gefühlvoll und trotzdem mit Tempo in die Mitte und dort musste Regisseur Milosevic nur mehr seinen Fuß hinhalten und zum 1:0 für die Hausherren einschieben (53.). Diese Führung hätte beflügeln können, was sie aber nicht tat. Denn der Spielverlauf änderte sich auch in weiterer Folge nicht. Bruck versuchte viel, es gelang jedoch wenig. Die letzte Möglichkeit hatten die Gäste bereits in der Nachspielzeit, als Lukas Schwaiger, dem letzte Woche gegen Elektra ein direkter Eckball ins Tor rutschte, seiner Mannschaft nach einem Kopfball von Matus Paukner mit einer unglaublichen Parade den Sieg rettete.

Michael Tackner (Sektionsleiter SV Sparkasse Leobendorf) nach dem Heimsieg:

"Es war eine sehr ausgeglichene Begegnung beider Mannschaften. Es gab eigentlich keine längeren Phasen, in der ein Team dominant auftreten konnte. Das Tor war natürlich enorm wichtig, zumal wir uns letzte Woche für eine gute Leistung nicht belohnen konnten. Toll ist auch, dass uns gerade Torhüter Schwaiger mit einer Glanzparade den wichtigen Heimsieg festhalten konnte."

Torfolge: 1:0 Miroslav Milosevic (53.)

Die Besten:

SV Sparkasse Leobendorf: Lukas Schwaiger (TW), Miroslav Milosevic (MIT)

ASK-BSC Bruck/Leitha: keiner

MW