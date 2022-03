2:1 bei Mauerwerk - Traiskirchen dreht Partie!

Details Sonntag, 13. März 2022 19:42

"Es war kein leichtes Spiel, weil der Platz durch die Trockenheit äußerst schwer zu bespielen war." FCM Profibox Traiskirchen-Sektionsleiter Manuel Trost, sprach nach dem 2:1-Auswärtssieg seiner Mannschaft gegen den FC Mauerwerk von einem äußerst wichtigen Sieg. Nach einem frühen 0:1 nach einem umstrittenen Handelfmeter, konnte die Truppe von FCM-Trainer Zeljko Radovic das Match in der zweiten Halbzeit noch drehen. Auch dem Ausgleich war eine umstrittene Entscheidung vorangegangen.

Mauerwerk trifft aus Hand-Elfmeter

Die Partie begann schleppend und unter schwierigen Bedingungen, da sich das Geläuf in Kaiserebersdorf als äußerst trocken herausstellte. So waren gezielte Kombinationen schwierig, die Führung für die Hausherren auch nicht aus einer solchen entstanden. Nach einem Weitschuss von Antonio Vidovic ging der Ball, laut Unparteiischem, an die Hand eines Traiskirchen-Spielers, was vehement bestritten wurde. Die Entscheidung stand allerdings fest und Vidovic traf sicher zur 1:0-Führung für Mauerwerk (10.). In weiterer Folge versuchte Traiskirchen ins Spiel zurückzukommen, vor der Pause sollte das aber nicht mehr gelingen.

Weite Bälle als Erfolgsmittel

In der Pause stellten die Gäste dann das Spielsystem um, wollten durch weite Bälle in die Schnittstellen, mehr Unruhe in die Hintermannschaft der Hausherren bringen. Das gelang auch immer wieder, Samuel Oppong hatte die eine oder andere Möglichkeit auf den Ausgleich. Das 1:1 erzielte schließlich Benjamin Mustafic, allerdings aus abseitsverdächtiger Position. Arbnor Prenqi, der zur Pause ins Spiel kam, spielte einen Ball auf Links hinter die Abwehr, Mustafic vollendete - unter großen Protest der Jovic-Elf (69.).

Zweiter Elfmeter entscheidet Partie

In weiterer Folge war Traiskirchen am Drücker, versuchte das Spiel zu drehen. Erneut war es Oppong, der Chancen vorfand, jedoch nicht verwerten konnte. Der Spielfluss war weiterhin ein langsamer, trotzdem hätte auch Mauerwerk noch gewinnen können. Da jedoch auch die Hausherren ihre sich bietenden Möglichkeiten nicht verwerten konnten, stand es bis kurz vor Schluss unentschieden. Dann ertönte erneut ein Elfmeterpfiff, wieder nach einem Handspiel im Strafraum, diesmal jedoch in jenem von Mauerwerk. Patrick Haas trat an und fixierte den späten Auswärtssieg der Niederösterreicher (89.).

Manuel Trost (Sektionsleiter FCM Profibox Traiskirchen) nach dem Sieg:

"Es war kein leichtes Spiel, weil der Platz durch die Trockenheit äußerst schwer zu bespielen war. Wir sind dann durch einen umstrittenen Elfmeter in Rückstand geraten, haben die Nerven aber bewahrt. In Halbzeit zwei wollten wir dann umstellen und durch Bälle in die Schnittstelle zum Erfolg kommen, was schlussendlich auch gelungen ist, wenngleich auch ein wenig mit Glück. Der Sieg ist jedenfalls ein ganz wichtiger für uns."

Torfolge: 1:0 Antonio Vidovic (10. - Elfmeter), 1:1 Benjamin Mustafic (69.), 1:2 Patrick Haas (89. - Elfmeter)

Die Besten:

FC Mauerwerk: keiner

FCM Profibox Traiskirchen: Benjamin Mustafic (MIT), Arbnor Prenqi (MIT)

MW