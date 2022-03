2:2 gegen Elektra - Bruck beweist Kämpferherz!

Details Samstag, 19. März 2022 09:23

"Natürlich bin ich aufgrund der zwei späten Tore mit dem Ergebnis zufrieden, wenngleich wir uns aufgrund des Spielverlaufs durchaus mehr verdient hätten." Für Mario Santner, Trainer des ASK-BSC Bruck/Leitha, passte das gestrige Match zur aktuellen Situation bei den Niederösterreichern. Engagierte und leidenschaftliche Auftritte, werden durch Gegentore aufgrund leichtsinniger Fehler beeinflusst und erschwert. Gestern lag man gegen TWL Elektra nach nicht einmal einer halben Stunde 0:2 in Rückstand, erkämpfte sich aber in den Schlussminuten und dank eines goldenen Händchens Santners ein Unentschieden.

Unglückliche Abwehrleistung

Dass man mittlerweile für jeden Fehler bestraft wird, fiel auch gestern Abend wieder auf. Nach einem tiefen Pass der Gäste, grätschte Simon Furthlehner dazwischen, servierte dem zuvor im Abseits gestandenen Taner Sen perfekt die Kugel. Aufgrund der Tatsache, dass der Ball nun vom Innenverteidiger der Hausherren kam, ließ der Unparteiische zurecht weiterspielen, Sen schnappte sich die Kugel und schloss trocken zur Führung für die Elf von Herbert Gager ab (22.). Und auch wenig später, präsentierte sich die Abwehr des Tabellenelften unkonzentriert. Nach einem Eckball schaute die gesamte Hintermannschaft nur auf den ballführenden Spieler, übersah den startenden David Rajkovic, der den Ball bekam und auf 2:0 stellte (27.). Weitere Highlights gab es bis zum Pausenpfiff nicht.

Wechselspieler bringen Umschwung

"In der Pause hab ich dann ein paar Sachen an- und den Jungs auch Mut zugesprochen", so Santner. Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel der Hausherren dann dominanter, spätestens mit den Einwechslungen von Albert Kautz, Fabian Steininger und Alen Dedic kippte das Spiel komplett. Die Santner-Elf spielte sich nun Chancen heraus. Trotzdem stand es noch lange 0:2. Erst in der absoluten Schlussphase gelang das Comeback. Albert Kautz verhalf zu einem mehr als verdienten Punkt. Zunächst nahm er einen weiten Ball aus der eigenen Abwehr perfekt an, drehte sich mit Gegenspieler perfekt Richtung Tor und schloss ins kurze Eck zum 1:2 ab (84.). Nicht einmal 120 Sekunden später schlug er erneut zu. Nach einer tollen Aktion über Dedic über die Seite, kam ein weiter Ball an die zweite Stange wo Kautz goldrichtig stand und den Ball einnetzte (86.). Dass am Ende dann nicht sogar ein Sieg herausschaute, lag an der letzten großen vergebenen Chance. Trotzdem war man auf Seiten der Gastgeber mit dem Remis zufrieden.

Mario Santner (Trainer ASK-BSC Bruck/Leitha) nach dem Remis:

Torfolge: 0:1 Taner Sen (22.), 0:2 David Rajkovic (27.), 1:2 Albert Kautz (84.), 2:2 Albert Kautz (86.)

Die Besten:

ASK-BSC Bruck/Leitha: Albert Kautz (LM), Fabian Steininger (RV), Alen Dedic (MIT)

TWL Elektra: Taner Sen (MIT), David Rajkovic (MIT)

