Packendes 3:3 - Marchfeld bringt Stripfing an Rand der Niederlage!

Details Samstag, 26. März 2022 08:09

"Wir sind mit der Leistung und schlussendlich mit dem 3:3 super zufrieden, auch wenn der Ausgleich erst sehr spät gefallen ist." Der Sportlicher Leiter des FC Marchfeld Donauauen, Ernst Baumeister, zeigte sich nach einem unglaublich packenden 3:3-Unentschieden gegen den SV Stripfing sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Nach einer 2:0-Führung gelang es den Gästen auszugleichen, nur um im Anschluss wieder mit 2:3 zurückzuliegen. Dem Kampfgeist der Gäste ist es aber auch zu verdanken, dass man das schwere Auswärtsderby ungeschlagen überstand. Trotzdem war es im Titelkampf gegen die Vienna ein kleiner Rückschlag.

Doppelschlag vor der Pause

Nach zweiwöchiger Corona-Pause trat der FC Marchfeld unter Trainer Thomas Flögel erstmals wieder in der Liga an und dann auch gleich gegen einen der beiden Aufstiegsfavoriten. Das Spiel nahm sofort Tempo auf, es ging hin und her. Beide Teams zeigten sich von ihrer besten Seite und verzeichneten erste Möglichkeiten. Es dauerte jedoch bis kurz vor dem Pausenpfiff bis eine der beiden Mannschaften zuschlagen konnte. Die Hausherren überrumpelten die Truppe von Stripfing-Trainer Hans Kleer wenige Minuten vor dem Gang in die Kabine gleich doppelt. Zweimal spielten die Gastgeber einen Gegenzug blitzschnell. Zunächst schloss einen solchen Corvin Aussenegg perfekt ab (41.). Wenige Augenblicke später wurde Benjamin Mulahalilovic perfekt bedient und dieser ließ Stripfing-Goalie Matthias Sadilek keine Chance (43.). Mit der dann doch überraschenden Zwei-Tore-Führung für den FC ging es in die Pause.

Stripfing kommt zurück

Eine ohnehin schon temporeiche Begegnung sollte nach Wiederanpfiff noch einmal an Tempo und vor allem Dramatik gewinnen. Kurze Zeit nach Beginn der zweiten Halbzeit erhielten die Gäste einen Freistoß zugesprochen, den Christian Gartner trat. Sein Versuch wurde von der Mauer unhaltbar abgefälscht und landete zum 1:2 im Tor (52.). Jetzt war wieder Spannung drinnen. Stripfing kam und traf knapp 15 Minuten später erneut. Sanin Muminovic stellte nach schöner Aktion auf 2:2 und ließ das Match von vorne beginnen (66.).

Erneute Führung, später Ausgleich

Jetzt war es ein Spiel auf Messers Schneide - ein Spiel in dem erneut die Hausherren vorlegten. Winterneuzugang Raul Baur traf zur vielumjubelten Führung für die Flögel-Elf und brachte damit Stripfing wieder unter Zugzwang (79.). Es dauerte lange udn brauchte eine großzügige Nachspielzeit des Unparteiischen bis dann doch noch das 3:3 fiel. Petar Zubak ließ die Gäste mit einem präzisen Schuss jubeln, die Hausherren ein wenig enttäuscht zurück (90.+3).

Ernst Baumeister (Sportlicher Leiter FC Marchfeld Donauauen) nach dem Remis:

"Man muss sagen, dass sich die Mannschaft nach zweiwöchiger coronabedingter Pause enorm viel Lob für diese Leistung verdient hat. Wir konnten nur diese Woche trainieren, hatten da auch konditionell erst wieder was aufzuholen. Das Match war an Tempo eigentlich kaum zu überbieten. So stellt man sich ein Spiel in der Regionalliga Ost vor. Wir sind durch zwei schnelle Gegenzüge vor der Pause in Führun gegangen. Dann ist Stripfing zurückgekommen, wir haben aber nicht aufgegeben. Leider haben wir dann so spät noch den Ausgleich bekommen. Unverständlich wieso der Schiedsrichter so lange Nachspielzeit gegeben hat. Am Ende war es aber ein gerechtes Unentschieden."

Torfolge: 1:0 Corvin Aussenegg (41.), 2:0 Benjamin Mulahalilovic (43.), 2:1 Christian Gartner (52.), 2:2 Sanin Muminovic (66.), 3:2 Raul Baur (79.), 3:3 Petar Zubak (90.+3)

Die Besten:

FC Marchfeld Donauauen: Corvin Aussenegg (ST), Raul Baur (VT)

SV Stripfing: Christian Gartner (VT); Sanin Muminovic (MIT)

MW