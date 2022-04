1:0 gegen Neusiedl - Vienna müht sich zu Heimsieg!

Details Samstag, 09. April 2022 08:21

"Unter den Voraussetzungen, dass wir nichts zu verlieren hatten, haben wir uns sehr teuer verkauft." Stefan Rapp, Trainer des SC Neusiedl/See 1919, zeigte sich trotz 0:1-Niederlage gegen Tabellenführer First Vienna FC 1894 zufrieden, trauerte aber ein wenig einem möglichen Punktgewinn auf der Hohen Warte nach. Der entscheidende Treffer fiel kurz nach dem Seitenwechsel aus einem Standard. Die Vienna baute damit die Führung in der Tabelle auf Stripfing aus, da der direkte Konkurrent bei TWL Elektra nur zu einem 1:1 kam.

Neusiedl schenkt Favoriten nichts

Von Beginn an entwickelte sich ein launiges Match mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die Vienna hatte gleich zu Beginn eine gute Chance auf die Führung, da hatte Neusiedl Glück. Doch auch die Burgenländer versuchten die Gastgeber durch hohes Pressing zu Fehlern zu zwingen. Bei einem Klärungsversuch von Mario Töpel nach einer Flanke, klatschte der Ball an die Latte. Dafür jubelte man auf der Gegenseite wenige Augenblicke später selber, doch der Schiedsrichterassistent hob die Fahne - Abseits. Oftmals wusste sich die Vienna nur mit hohen Bällen zu helfen, kam dabei aber auch zu Möglichkeiten. Trotzdem stand es zur Pause 0:0.

Entscheidung aus Standard

Nach dem Seitenwechsel sollte es jedoch nicht lange dauern, bis der einzige Treffer und somit die Entscheidung in diesem Spiel fiel. Nach einem Freistoß stand Noah Steiner in der Mitte genau richtig und markierte per Kopf das wichtige 1:0 für den Favoriten (48.). Neusiedl aber versteckte sich keineswegs, ließ in Halbzeit zwei auch jede Menge spielerische Elemente einfließen und zeigte sich unbeeindruckt vom schnellen Rückstand. Aufgrund des Spielstands war es lange spannend. Zum Schluss hätte es aber noch Elfmeter für die Gäste aus dem Burgenland geben müssen. Nach einem Foulspiel im Strafraum blieb die Pfeife des Schiedsrichters jedoch stumm. Wegen Kritik sah Daniel Toth dann noch Gelb-Rot (90.+4). So blieb es schlussendlich doch beim knappen Heimsieg des Ligaprimus.

Stefan Rapp (Trainer SC Neusiedl/See 1919) nach dem Match:

"Unter den Voraussetzungen, dass wir nichts zu verlieren hatten, haben wir uns sehr teuer verkauft. Die Art und Weise wie die Mannschaft aufgetreten ist, war sehr zufriedenstellend. Wir haben uns mit hohem Pressing gleich Respekt verschafft, die Vienna versuchte es in weiterer Folge mit hohen Bällen. Dass sie zu Chancen kommen war aber ohnehin klar. Leider haben wir kurz nach der Pause aus einem Standard den Gegentreffer und am Schluss einen klaren Elfmeter nicht zugesprochen bekommen. Wir nehmen die guten Sachen mit und können in der Entwicklung die nächsten Schritte, auch in Bezug auf die nächste Saison, machen.

Torfolge: 1:0 Noah Steiner (48.)

Ausschluss: Daniel Toth (Neusiedl - 90.+4)

Die Besten:

First Vienna FC: Noah Steiner (VT)

SC Neusiedl/See: Hazim Ibrahimovic (MIT)

