1:3 in Leobendorf - Draßburg hadert mit bitterer Niederlage!

Details Sonntag, 10. April 2022 21:42

"Ich will mich nicht auf den Unparteiischen ausreden aber heute wurden die Jungs um eine wirklich gute Leistung betrogen." Drastische Worte findet Dalibor Kovacevic, Trainer des ASV Draßburg, nach der 1:3-Niederlage beim SV Sparkasse Leobendorf. Der Schiedsrichter gab in Halbzeit zwei einen fragwürdigen Elfmeter für die Hausherren, was die Gäste erzürnte, zumal ein solcher in der absoluten Schlussphase auf der eigenen Seite nicht gegeben wurde. Am Ende siegte die höhere Qualität der Laschet-Elf.

Draßburg gehört die Anfangsphase

Den klar besseren Start erwischten die Gäste aus dem Burgenland. Man war von Beginn an präsent und konnte sich auch früh für die Leistung belohnen. Nach einem schönen Angriff über die rechte Seite, kam ein scharfer Querpass in den Rückraum und dort stand Tobias Szaffich goldrichtig und netzte zum 1:0 für den Tabellenvorletzten (6.). Auch danach hatten die Gäste mehr vom Spiel. Erst mit Fortdauer der Partie kam Leobendorf besser ins Spiel konnten kurz vor der Pause eine Halbchance per Kopfball nicht ideal nutzen. Quasi im Gegenzug kassierte man aber den Ausgleich. Marco Miesenböck zeigte in einer Aktion seine ganze Klasse und markierte den wichtigen Ausgleich aus Sicht der Leobendorfer (40.). Mit diesem 1:1 ging es in die Kabinen.

Elfmeter erzürnt Gemüter

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich das Match ähnlich wie in der Schlussphase vor dem Halbzeitpfiff. Leobendorf war feldüberlegen, ein Angriff wurde von Draßburg auf der Linie gerettet. Auf der anderen Seite ging ein Querpass an Freund und Feind vorbei. Knapp 20 Minuten vor Schluss nahm das Spiel aber so richtig Fahrt auf und mitverantwortlich war der Schiedsrichter. Nach einem Dribbling von Oliver Pranjic, der in den Strafraum der Gäste zog, spitzelte ein Verteidiger den Ball weg, für den Schiedsrichter ein Foul - das keines war. Den fälligen Elfmeter verwertete Miroslav Milosevic sicher zum 2:1 (68.).

Pfeife bleibt still

Auf der Gegenseite ging ein Ball in der absoluten Schlussphase an die Hand von Leobendorf-Akteur Kevin Aue, diesmal blieb der Pfiff aber aus. Doch in der gleichen Aktion kam Djordevic aus 3 Metern zum Abschluss, haute die Kugel aber über die Latte. Im Konter gelang Florian Koppensteiner das entscheidende 3:1 für Leobendorf (90.+5).

Dalibor Kovacevic (Trainer ASV Draßburg) nach der Niederlage:

"Ich will mich nicht auf den Unparteiischen ausreden aber heute wurden die Jungs um eine wirklich gute Leistung betrogen. Wir haben gut begonnen, sind verdient in Führung gegangen. Der Ausgleich war in Ordnung, danach haben wir aber stark dagegengehalten. Doch der Elfmeter war absolut lächerlich, zumal wir in der Schlussphase einen deutlich klareren nicht bekommen haben. Die Enttäuschung ist natürlich sehr groß, jetzt gilt es die Jungs wieder aufzubauen."

Torfolge: 0:1 Tobias Szaffich (6.), 1:1 Marco Miesenböck (40.), 2:1 Miroslav Milosevic (68.-Elfmeter), 3:1 Florian Koppensteiner (90.+5)

Die Besten:

SV Sparkasse Leobendorf: Oliver Pranjic (MIT), Marco Miesenböck (ST)

ASV Draßburg: Tobias Szaffich (MIT)

MW