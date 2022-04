4:1 gegen Admira Juniors - Vienna steckt Rückschlag locker weg!

Details Samstag, 16. April 2022 07:38

"Trotz dieser Niederlage können wir erhobenen Hauptes nach Hause fahren." Michael Gruber, Trainer der Admira Juniors, wusste das 1:4 seiner Jungs beim First Vienna FC 1894 richtig einzuschätzen, ärgerte sich trotz der Niederlage keineswegs. Seine Mannschaft trat mutig auf, ging sogar in Führung, musste sich schlussendlich der Offensivpower der Döblinger aber geschlagen geben. Die Vienna selber baute damit den Vorsprung auf Stripfing in der Tabelle wieder auf sechs Zähler aus. Der Verfolger empfängt Samstagnachmittag Bruck/Leitha.

Kurze Führung

Von Beginn an wurde klar, wie die Vienna zum Erfolg kommen wollte. Das Spiel über die Seiten bereitete den Gästen enorme Probleme, immer wieder kamen die Hausherren in die Gefahrenzone. Die Juniors selber versuchten ihr Glück im Umschaltspiel und just aus einem solchen sollte dann die überraschende aber gar nicht mal unverdiente Führung gelingen. Nach einem schnellen Gegenzug vollendete Kevin Sostarits zum 1:0 für den Underdog (19.). Doch der Jubel war noch gar nicht verklungen, da kam auch die Elf von Vienna-Trainer Zellhofer schon zum Ausgleich. Nach einem ihrer zahlreichen Angriffe über die Seite, kam Nils Zatl an den Ball und stellte cool auf 1:1 (20.). In weiterer Folge gab es eine Reihe von Eckbällen für die Vienna, die nahezu allesamt gefährlich wurden. So entstand kurz vor der Pause dann schlussendlich auch die Führung. Nach einem Eckball stand Marcel Toth genau richtig und stellte per Kopf auf 2:1 für den Favoriten (44.). Mit dieser Führung ging es dann in die Pause.

Traumtor besiegelt Partie

Gerade als die Gäste in Halbzeit zwei versuchten wieder zum Torerfolg zu kommen, wurden sie eiskalt erwischt. Tomas Simkovic setzte per Weitschuss an und traf perfekt ins Kreuzeck zum 3:1 (47.) - damit war die Partie natürlich entschieden. Die Juniors gaben sich zwar in weiterer Folge nicht auf, spielten auch gefällig mit, doch zumeist kam der Letzte Pass nicht an und so war eine Aufholjagd auch nicht mehr möglich. Adrian Jordi Koreimann sah dann knapp 10 Minuten vor Schluss wegen einer Torchancenverhinderung die Rote Karte (81.). Luca Edelhofer stellte kurz danach mit dem 4:1 den Endstand her (85.).

Michael Gruber (Trainer Admira Juniors) nach dem Match:

"Trotz dieser Niederlage können wir erhobenen Hauptes nach Hause fahren. Man hat von Beginn an die enorme Qualität der Vienna gesehen, da war es schwer dagegenzuhalten, die Jungs haben das aber wirklich sehr gut gemacht. Leider konnten wir die Führung nicht länger halten, doch mit ihrer Offensivpower, hatten sie natürlich alle Möglichkeiten. Bei uns hat der Letzte Pass oft nicht funktioniert. Man sieht, dass hier an der Hohen Warte etwas am Entstehen ist."

Torfolge: 0:1 Kevin Sostarits (19.), 1:1 Nils Zatl (20.), 2:1 Marcel Toth (44.), 3:1 Tomas Simkovic (47.), 4:1 Luca Edelhofer (85.)

Ausschluss: Adrian Jordi Koreimann (Admira Juniors - Torchancenverhinderung; 81.)

Die Besten:

First Vienna FC 1894: Tomas Simkovic (MIT), Marcel Toth (MIT)

Admira Juniors: keiner

MW