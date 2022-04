4:0 gegen Draßburg - Paukner schießt Gäste ab!

Details Samstag, 23. April 2022 16:58

"Im Großen und Ganzen geht der Sieg auch in dieser Höhe absolut in Ordnung." Mario Santner, Trainer des ASK-BSC Bruck/Leitha, war nach dem 4:0-Heimsieg gegen den ASV Draßburg mit der Vorstellung seiner Mannschaft, speziell in Halbzeit eins, sehr zufrieden. Alles überragender Mann der Hausherren war Stürmer Matus Paukner, der alle vier Treffer des Tabellenzehnten erzielte.

Paukner legt los

Schon von Beginn an merkte man den Hausherren an, dass man super ins Spiel kommen wollte. Mit viel Engagement und starkem Ballbesitzfußball drückte man Draßburg schnell in die eigene Hälfte. Die Folge der ersten starken Minuten war das frühe 1:0 der Gastgeber. Nach einer Standardsituation stand Paukner goldrichtig und markierte die wichtige Führung für Bruck (11.). Der Druck wurde auch danach aufrecht erhalten, Draßburg kam nicht wirklich in die Nähe des Tores von Florian Kaltenböck. Entschieden wurde die Partie noch vor der Pause, durch einen schnellen Doppelschlag von Paukner. Zunächst stand er nach einem Stanglpass goldrichtig und stellte auf 2:0 (32.). Kurz darauf erhöhte nach einer halbhohen Flanke sogar auf 3:0 (38.). Damit war die Partie quasi zur Pause schon entschieden.

Souverän zu Ende gespielt

Auch in Halbzeit zwei wollte Bruck weiter Gas geben, zeigte sich auch weiterhin engagiert, ganz so dominant wie vor der Pause wollte das aber nicht mehr klappen. Das 4:0, nachdem Paukner Draßburg-Goalie Zdravkovic überspielte, machte den Viererpack des Goalgetters perfekt (55.). In weiterer Folge hätte die Führung sogar noch weiter ausgebaut werden können, gleich zweimal ging der Ball an die Latte. Danach spielte die Santner-Elf das Spiel cool herunter, machte in der Defensive keine Fehler und feierten schlussendlich einen ungefährdeten Sieg.

Mario Santner (Trainer ASK-BSC Bruck/Leitha) nach dem Match:

"Im Großen und Ganzen geht der Sieg auch in dieser Höhe absolut in Ordnung. Die Leistung war zwar nicht überragend aber im Hinspiel haben wir besser gespielt und 0:4 verloren. Halbzeit eins war sehr überzeugend, wir haben super ins Spiel gefunden. Leidenschaft und Engagement haben super gepasst. Die Tore waren super herausgespielt. Nach der Pause ging es dann nicht mehr so einfach, wir haben aber trotzdem so gut wie gar nichts zugelassen. Schlussendlich hätte das Ergebnis auch höher ausfallen können."

Torfolge: 1:0 Matus Paukner (11.), 2:0 Matus Paukner (32.), 3:0 Matus Paukner (38.), 4:0 Matus Paukner (55.)

Die Besten:

ASK-BSC Bruck/Leitha: Matus Paukner (MS)

ASV Draßburg: keiner

MW